Сосо Павлиашвили отложил концерт в Челябинске до осени

Сосо Павлиашвили перенес свой концерт в Челябинске на осень Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Певец и композитор Сосо Павлиашвили отложил свой концерт в Челябинске, который должен был состояться 16 апреля, до осени. Сообщение об этом появилось на сайте городских зрелищных касс.

«Концерт Сосо Павлиашвили, запланированный 16 апреля 2024 года переносится на осень. Новую дату сообщим дополнительно. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении.

Накануне встречу с поклонниками отменила актриса Татьяна Васильева. Мероприятие было запланировано на 28 апреля. Концерт основателя групп «Цветы» и «Парк Горького» Стаса Намина, и вовсе перенесли на год. Как сообщил URA.RU директор касс Илья Белов, причиной отмены мероприятий мог стать рухнувший спрос на билеты. Жители опасаются после теракта в «Крокус сити холл» (Подмосковье), а отдел зрелищных касс переполнили заявления на возврат билетов.