Шатрукова: дачу лучше смотреть и покупать поздней осенью или ранней весной

Садовый участок с домиком лучше смотреть и покупать поздней осенью или ранней весной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске при покупке садового участка с домом важно выбрать подходящее садовое некоммерческое товарищество (СНТ), проверить правоустанавливающие документы и самого продавца, в домике проверить коммуникации и сам участок. С какими рисками может столкнуться покупатель дачи в Челябинске, рассказала президент гильдии риелторов «Южный урал» Наталья Шатрукова.

«Во-первых, нужно посмотреть, что там с фундаментом, во-вторых при осмотре в дачном доме не должно пахнуть гнилью. Если домик гниет, то, разумеется, присутствует запах сырья, плесени. В деревянном домике должно пахнуть деревом, свежестью», — поделилась Шатрукова.

В-третьих, покупатель садового участка должен проверить, что он долгое время не был затоплен, поскольку садоводам очень сложно бороться с кустарниками и сорняками в заболоченных местах. Нужно выбирать дом на возвышенности, во возможности — на солнечную сторону.

В-четвертых, проверяем коммуникации в домике. Скрытой проблемой могут стать старые, изношенные коммуникации, не переданные на баланс органов местного самоуправления. Это может быть изношенный трансформатор, не переданный сетевой организации, или бесхозный мост, ведущий в поселок, который зимой становится опасным.

Обязательно при покупке дома проверяем цену на участок, она должна быть средней, а также документы на садовый участок с домиком и регистрацию. Должен быть полный пакет документов, также у продавца должно быть право собственности на землю.

При покупке дома нужно проверить цену на участок, она должна быть средней, а также документы на участок и регистрацию Инфографика: URA.RU