Mash: одного из террористов привезли к зданию «Крокуса» для эксперимента

Одного из террористов, который непосредственно участвовал в теракте в «Крокус Сити Холле» привезли ко входу торгового центра. Это Рачабализод Саидакрами Муродали (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом сообщает Mash.
«Рачабализод Саидакрами Муродали показывает, как они выбегали из машины и открывали огонь по посетителям концерта группы „Пикник“», — передают авторы канала. Тот рассказывал, как организаторы теракта выбегали из машины, как открывали автоматный огонь по посетителям.
Отмечается, что преступника охраняет отряд спецназа. Также он пристегнут наручниками к полицейским, которые его сопровождают. Саидакрами один из четырех исполнителей теракта. Он вместе со своими подельниками ворвались в помещение «Крокус Сити Холла» и начали массово расстреливать людей. В теракте погибло 144 человека по официальным данным, предает RT. В настоящий момент все террористы задержаны. Следствие продолжается, передает «Национальная служба новостей».
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