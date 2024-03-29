Mash: одного из террористов привезли к зданию «Крокуса» для эксперимента

29 марта 2024 в 18:55 Размер текста - 17 +

Рачабализода Саидакрами привезли ко входу в «Крокус» для следственного эксперимента Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Одного из террористов, который непосредственно участвовал в теракте в «Крокус Сити Холле» привезли ко входу торгового центра. Это Рачабализод Саидакрами Муродали (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом сообщает Mash. «Рачабализод Саидакрами Муродали показывает, как они выбегали из машины и открывали огонь по посетителям концерта группы „Пикник“», — передают авторы канала. Тот рассказывал, как организаторы теракта выбегали из машины, как открывали автоматный огонь по посетителям. Отмечается, что преступника охраняет отряд спецназа. Также он пристегнут наручниками к полицейским, которые его сопровождают. Саидакрами один из четырех исполнителей теракта. Он вместе со своими подельниками ворвались в помещение «Крокус Сити Холла» и начали массово расстреливать людей. В теракте погибло 144 человека по официальным данным, предает RT. В настоящий момент все террористы задержаны. Следствие продолжается, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Одного из террористов, который непосредственно участвовал в теракте в «Крокус Сити Холле» привезли ко входу торгового центра. Это Рачабализод Саидакрами Муродали (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом сообщает Mash. «Рачабализод Саидакрами Муродали показывает, как они выбегали из машины и открывали огонь по посетителям концерта группы „Пикник“», — передают авторы канала. Тот рассказывал, как организаторы теракта выбегали из машины, как открывали автоматный огонь по посетителям. Отмечается, что преступника охраняет отряд спецназа. Также он пристегнут наручниками к полицейским, которые его сопровождают. Саидакрами один из четырех исполнителей теракта. Он вместе со своими подельниками ворвались в помещение «Крокус Сити Холла» и начали массово расстреливать людей. В теракте погибло 144 человека по официальным данным, предает RT. В настоящий момент все террористы задержаны. Следствие продолжается, передает «Национальная служба новостей».