Мужчина в Челябинске с помощью арбалета пытался перекинуть в колонию наркотики. Фото, видео

30 марта 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

Это уже третья попытка за год передать наркотики в колонию №10 с помощью арбалета Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинской области задержали мужчину, который с помощью арбалета пытался доставить в исправительную колонию №10 гашиш и марихуану. С начала года это уже не первая попытка перекинуть наркотики в колонию, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «На территорию ИК-10 ГУФСИН России по Челябинской области пытались доставить запрещенные вещества с помощью арбалета. С начала года злоумышленники используют этот способ… уже не в первый раз», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В ходе оперативных мероприятий был остановлен автомобиль «Лада Гранта». У водителя и пассажира сотрудники колонии и полиции изъяли арбалет и две стрелы. Также у одного из задержанных обнаружили 41 грамм гашиша и марихуаны. Нарушители задержаны, им грозит до 15 лет лишения свободы. С начала года это уже третий случай, когда в исправительную колонию №10 пытались передать наркотики с помощью арбалета. Все попытки оказались неудачными, рассказали в пресс-службе ведомства. Ранее в Курганской области задержали мужчину, который пытался передать наркотики знакомому из колонии №2 в Кетовском округе с помощью пневмопушки. У задержанного было изъято около килограмма гашиша и марихуаны, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Полицейские изъяли у задержанного свертки с наркотиками Фото с telegram-канала ГУ МВД России по Челябинской области (https://t.me/gumvd74/7895) Доставить наркотики задержанный пытался с помощью арбалета Фото с telegram-канала ГУ МВД России по Челябинской области (https://t.me/gumvd74/7895) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области задержали мужчину, который с помощью арбалета пытался доставить в исправительную колонию №10 гашиш и марихуану. С начала года это уже не первая попытка перекинуть наркотики в колонию, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «На территорию ИК-10 ГУФСИН России по Челябинской области пытались доставить запрещенные вещества с помощью арбалета. С начала года злоумышленники используют этот способ… уже не в первый раз», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В ходе оперативных мероприятий был остановлен автомобиль «Лада Гранта». У водителя и пассажира сотрудники колонии и полиции изъяли арбалет и две стрелы. Также у одного из задержанных обнаружили 41 грамм гашиша и марихуаны. Нарушители задержаны, им грозит до 15 лет лишения свободы. С начала года это уже третий случай, когда в исправительную колонию №10 пытались передать наркотики с помощью арбалета. Все попытки оказались неудачными, рассказали в пресс-службе ведомства. Ранее в Курганской области задержали мужчину, который пытался передать наркотики знакомому из колонии №2 в Кетовском округе с помощью пневмопушки. У задержанного было изъято около килограмма гашиша и марихуаны, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.