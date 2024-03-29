29 марта 2024

Мужчина в Челябинске с помощью арбалета пытался перекинуть в колонию наркотики. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, сизо, колючая проволока, заключенные, арест, колония, тюрьма, исправительная колония, ИК, преступник, место заключения, следственный изолятор, преступность, криминал
Это уже третья попытка за год передать наркотики в колонию №10 с помощью арбалета Фото:

В Челябинской области задержали мужчину, который с помощью арбалета пытался доставить в исправительную колонию №10 гашиш и марихуану. С начала года это уже не первая попытка перекинуть наркотики в колонию, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«На территорию ИК-10 ГУФСИН России по Челябинской области пытались доставить запрещенные вещества с помощью арбалета. С начала года злоумышленники используют этот способ… уже не в первый раз», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

В ходе оперативных мероприятий был остановлен автомобиль «Лада Гранта». У водителя и пассажира сотрудники колонии и полиции изъяли арбалет и две стрелы. Также у одного из задержанных обнаружили 41 грамм гашиша и марихуаны. Нарушители задержаны, им грозит до 15 лет лишения свободы.

С начала года это уже третий случай, когда в исправительную колонию №10 пытались передать наркотики с помощью арбалета. Все попытки оказались неудачными, рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее в Курганской области задержали мужчину, который пытался передать наркотики знакомому из колонии №2 в Кетовском округе с помощью пневмопушки. У задержанного было изъято около килограмма гашиша и марихуаны, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Полицейские изъяли у задержанного свертки с наркотиками
Полицейские изъяли у задержанного свертки с наркотиками
Доставить наркотики задержанный пытался с помощью арбалета
Доставить наркотики задержанный пытался с помощью арбалета

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В Челябинской области задержали мужчину, который с помощью арбалета пытался доставить в исправительную колонию №10 гашиш и марихуану. С начала года это уже не первая попытка перекинуть наркотики в колонию, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «На территорию ИК-10 ГУФСИН России по Челябинской области пытались доставить запрещенные вещества с помощью арбалета. С начала года злоумышленники используют этот способ… уже не в первый раз», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В ходе оперативных мероприятий был остановлен автомобиль «Лада Гранта». У водителя и пассажира сотрудники колонии и полиции изъяли арбалет и две стрелы. Также у одного из задержанных обнаружили 41 грамм гашиша и марихуаны. Нарушители задержаны, им грозит до 15 лет лишения свободы. С начала года это уже третий случай, когда в исправительную колонию №10 пытались передать наркотики с помощью арбалета. Все попытки оказались неудачными, рассказали в пресс-службе ведомства. Ранее в Курганской области задержали мужчину, который пытался передать наркотики знакомому из колонии №2 в Кетовском округе с помощью пневмопушки. У задержанного было изъято около килограмма гашиша и марихуаны, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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