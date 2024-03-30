Чем известен разбившийся на мотоцикле актер Пердомо

Скончался актер Чэнс Пердомо в ДТП на мотоцикле

31 марта 2024 в 04:55 Размер текста - 17 +

Чэнс Пердомо скончался в возрасте 27 лет Фото: личная страница Пердомо в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) Молодой американский актер Чэнс Пердомо, известный ролями в фильмах «Убийственный долг» и «Леденящие приключения Сабрины», скончался в возрасте 27 лет. Причиной трагедии стало ДТП. URA.RU расскажет биографию артиста, а также самые известные картины с его участием. Пердомо разбился на мотоцикле в 27 лет О гибели актера стало известно 30 марта. Информацию сообщили близкие Пердомо. Причиной смерти стала авария на мотоцикле. В ДТП других участников и пострадавших нет. Актера не стало в возрасте 27 лет. Близкие Пердомо попросили понять их горе и уважать стремление к конфиденциальности, так как они оплакивают не только сына, но и брата. Приехал в Англию ради карьеры юриста, а стал актером Пердомо родился 19 октября 1996 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. В детстве он переехал со своей матерью в Саутгемптон в графстве Хэмпшир в Англии, где посещал общественную школу Редбридж, а затем поступил в колледж Питера Саймондса в Винчестере. Пердомо намеревался изучать право, но вместо этого переехал в Лондон, чтобы заняться актерским мастерством. Он присоединился к Национальному молодежному театру и прошел обучение в Школе актерского мастерства. Фильмография Чэнса Пердомо За свою недолгую карьеру Пердомо снялся в 13 проектах. Он появился в нескольких телевизионных шоу и короткометражных фильмах, прежде чем получил постоянную роль в сериале «Леденящие душу приключения Сабрины». Там Пердомо играл Эмброуза Спеллмана в течение четырех сезонов с 2018 по 2020 год. Актер также снялся в роли Джерома Роджерса в телефильме 2018 года «Убийственный долг», который принес ему номинацию на премию BAFTA как лучший актер в главной роли. В фантастическом сериале «Поколение V» Пердомо сыграл Андре Андерсона, студента университета Годолкина, который использует способности магнитных манипуляций. Производство второго сезона картины было отложено на неопределенный срок из-за известия о смерти Пердомо. Что касается кино, Пердомо также работал над сериалом «После». Он сыграл Лэндона Гибсона в фильмах «После. Навсегда», «После. Долго и счастливо» и «После. Глава 3». Актеру достались роли в картинах: «Убийства в Мидсомере», «Хетти Физер» и «Шекспир и Хэтэуэй: Частные детективы». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Молодой американский актер Чэнс Пердомо, известный ролями в фильмах «Убийственный долг» и «Леденящие приключения Сабрины», скончался в возрасте 27 лет. Причиной трагедии стало ДТП. URA.RU расскажет биографию артиста, а также самые известные картины с его участием. О гибели актера стало известно 30 марта. Информацию сообщили близкие Пердомо. Причиной смерти стала авария на мотоцикле. В ДТП других участников и пострадавших нет. Актера не стало в возрасте 27 лет. Близкие Пердомо попросили понять их горе и уважать стремление к конфиденциальности, так как они оплакивают не только сына, но и брата. Пердомо родился 19 октября 1996 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. В детстве он переехал со своей матерью в Саутгемптон в графстве Хэмпшир в Англии, где посещал общественную школу Редбридж, а затем поступил в колледж Питера Саймондса в Винчестере. Пердомо намеревался изучать право, но вместо этого переехал в Лондон, чтобы заняться актерским мастерством. Он присоединился к Национальному молодежному театру и прошел обучение в Школе актерского мастерства. За свою недолгую карьеру Пердомо снялся в 13 проектах. Он появился в нескольких телевизионных шоу и короткометражных фильмах, прежде чем получил постоянную роль в сериале «Леденящие душу приключения Сабрины». Там Пердомо играл Эмброуза Спеллмана в течение четырех сезонов с 2018 по 2020 год. Актер также снялся в роли Джерома Роджерса в телефильме 2018 года «Убийственный долг», который принес ему номинацию на премию BAFTA как лучший актер в главной роли. В фантастическом сериале «Поколение V» Пердомо сыграл Андре Андерсона, студента университета Годолкина, который использует способности магнитных манипуляций. Производство второго сезона картины было отложено на неопределенный срок из-за известия о смерти Пердомо. Что касается кино, Пердомо также работал над сериалом «После». Он сыграл Лэндона Гибсона в фильмах «После. Навсегда», «После. Долго и счастливо» и «После. Глава 3». Актеру достались роли в картинах: «Убийства в Мидсомере», «Хетти Физер» и «Шекспир и Хэтэуэй: Частные детективы».