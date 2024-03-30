Челябинцы пожаловались на пристающего к детям мужчину

В Челябинске в микрорайоне АМЗ появился мужчина, который пристает к чужим детям. Об этом напуганные родители сообщают в социальных сетях.
«По словам одной из женщин, подозрительный мужчина приставал к пятилетнему ребенку, когда тот находился в магазине вместе с бабушкой, делал ему комплименты. Затем он догнал их на остановке, схватил ребенка и попытался вырвать его у бабушки», — пишет издание «АиФ-Челябинск» со ссылкой на сообщения в местных чатах.
После того как женщина закричала, что ее ребенка пытаются украсть, мужчина убежал. Другая жительница АМЗ рассказала, что ее с ребенком долго преследовал подозрительный незнакомец. Потом она якобы видела этого мужчину возле школы № 105 на улице Кузнецова.
В полиции Челябинска отмечают, что начали проверять данную информацию. При этом официально к правоохранителям никто из пострадавших не обращался. В городской полиции просят всех свидетелей противоправных действий данного мужчины позвонить по телефону 02/102.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!