Челябинцы пожаловались на пристающего к детям мужчину

31 марта 2024 в 12:22 Размер текста - 17 +

Рассказы о потенциальном педофиле держат в страхе родителей АМЗ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске в микрорайоне АМЗ появился мужчина, который пристает к чужим детям. Об этом напуганные родители сообщают в социальных сетях. «По словам одной из женщин, подозрительный мужчина приставал к пятилетнему ребенку, когда тот находился в магазине вместе с бабушкой, делал ему комплименты. Затем он догнал их на остановке, схватил ребенка и попытался вырвать его у бабушки», — пишет издание «АиФ-Челябинск» со ссылкой на сообщения в местных чатах. После того как женщина закричала, что ее ребенка пытаются украсть, мужчина убежал. Другая жительница АМЗ рассказала, что ее с ребенком долго преследовал подозрительный незнакомец. Потом она якобы видела этого мужчину возле школы № 105 на улице Кузнецова. В полиции Челябинска отмечают, что начали проверять данную информацию. При этом официально к правоохранителям никто из пострадавших не обращался. В городской полиции просят всех свидетелей противоправных действий данного мужчины позвонить по телефону 02/102. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в микрорайоне АМЗ появился мужчина, который пристает к чужим детям. Об этом напуганные родители сообщают в социальных сетях. «По словам одной из женщин, подозрительный мужчина приставал к пятилетнему ребенку, когда тот находился в магазине вместе с бабушкой, делал ему комплименты. Затем он догнал их на остановке, схватил ребенка и попытался вырвать его у бабушки», — пишет издание «АиФ-Челябинск» со ссылкой на сообщения в местных чатах. После того как женщина закричала, что ее ребенка пытаются украсть, мужчина убежал. Другая жительница АМЗ рассказала, что ее с ребенком долго преследовал подозрительный незнакомец. Потом она якобы видела этого мужчину возле школы № 105 на улице Кузнецова. В полиции Челябинска отмечают, что начали проверять данную информацию. При этом официально к правоохранителям никто из пострадавших не обращался. В городской полиции просят всех свидетелей противоправных действий данного мужчины позвонить по телефону 02/102.