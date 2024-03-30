30 марта 2024
29 марта 2024

Челябинцы пожаловались на пристающего к детям мужчину

© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия по реконструируемому ТЮЗу. 23.01.2014. Екатеринбург, ольшанников антон, аноним, тень, силуэт, тайна, мужчина, инкогнито
Рассказы о потенциальном педофиле держат в страхе родителей АМЗ Фото:

В Челябинске в микрорайоне АМЗ появился мужчина, который пристает к чужим детям. Об этом напуганные родители сообщают в социальных сетях.

«По словам одной из женщин, подозрительный мужчина приставал к пятилетнему ребенку, когда тот находился в магазине вместе с бабушкой, делал ему комплименты. Затем он догнал их на остановке, схватил ребенка и попытался вырвать его у бабушки», — пишет издание «АиФ-Челябинск» со ссылкой на сообщения в местных чатах.

После того как женщина закричала, что ее ребенка пытаются украсть, мужчина убежал. Другая жительница АМЗ рассказала, что ее с ребенком долго преследовал подозрительный незнакомец. Потом она якобы видела этого мужчину возле школы № 105 на улице Кузнецова.

В полиции Челябинска отмечают, что начали проверять данную информацию. При этом официально к правоохранителям никто из пострадавших не обращался. В городской полиции просят всех свидетелей противоправных действий данного мужчины позвонить по телефону 02/102.

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В Челябинске в микрорайоне АМЗ появился мужчина, который пристает к чужим детям. Об этом напуганные родители сообщают в социальных сетях. «По словам одной из женщин, подозрительный мужчина приставал к пятилетнему ребенку, когда тот находился в магазине вместе с бабушкой, делал ему комплименты. Затем он догнал их на остановке, схватил ребенка и попытался вырвать его у бабушки», — пишет издание «АиФ-Челябинск» со ссылкой на сообщения в местных чатах. После того как женщина закричала, что ее ребенка пытаются украсть, мужчина убежал. Другая жительница АМЗ рассказала, что ее с ребенком долго преследовал подозрительный незнакомец. Потом она якобы видела этого мужчину возле школы № 105 на улице Кузнецова. В полиции Челябинска отмечают, что начали проверять данную информацию. При этом официально к правоохранителям никто из пострадавших не обращался. В городской полиции просят всех свидетелей противоправных действий данного мужчины позвонить по телефону 02/102.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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