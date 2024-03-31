NYT: офицеры ВСУ жалуются, что их солдаты стары, больны и не хотят воевать

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Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
Из 200 призванных украинцев только 25 хотели участвовать в боевых действиях, пишет газета Фото:
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Военнослужащие ВСУ пожаловались на то, что люди, которых набирают в войска — старые и больные. Об этом написала газета The New York Times.

«Бригадные офицеры жалуются, что призывники, набираемые официальной системой, зачастую слишком стары, имеют слабое здоровье и немотивированы», — говорится в материале. Отмечается, что из 200 призванных только 25 хотели участвовать в боевых действиях.

Как пишут в газете, ряд подразделений набирает личный состав самостоятельно, используя маркетинговые инструменты и убеждая людей в том, что риск умереть небольшой. По словам одного из украинских офицеров, такой подход напоминает рыночные отношения.

Ранее украинский офицер рассказывал, что ВСУ привлекают к военной службе новобранцев, которые слишком хилые: они страдают от проблем с дыханием и испытывают страх от звуков выстрелов. Он добавил, что за последние два года боевых действий средний возраст солдат ВСУ вырос на 10 лет и сейчас составляет 43 года.

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Военнослужащие ВСУ пожаловались на то, что люди, которых набирают в войска — старые и больные. Об этом написала газета The New York Times. «Бригадные офицеры жалуются, что призывники, набираемые официальной системой, зачастую слишком стары, имеют слабое здоровье и немотивированы», — говорится в материале. Отмечается, что из 200 призванных только 25 хотели участвовать в боевых действиях. Как пишут в газете, ряд подразделений набирает личный состав самостоятельно, используя маркетинговые инструменты и убеждая людей в том, что риск умереть небольшой. По словам одного из украинских офицеров, такой подход напоминает рыночные отношения. Ранее украинский офицер рассказывал, что ВСУ привлекают к военной службе новобранцев, которые слишком хилые: они страдают от проблем с дыханием и испытывают страх от звуков выстрелов. Он добавил, что за последние два года боевых действий средний возраст солдат ВСУ вырос на 10 лет и сейчас составляет 43 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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