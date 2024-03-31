NYT: офицеры ВСУ жалуются, что их солдаты стары, больны и не хотят воевать

31 марта 2024 в 22:30 Размер текста - 17 +

Из 200 призванных украинцев только 25 хотели участвовать в боевых действиях, пишет газета Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие ВСУ пожаловались на то, что люди, которых набирают в войска — старые и больные. Об этом написала газета The New York Times. «Бригадные офицеры жалуются, что призывники, набираемые официальной системой, зачастую слишком стары, имеют слабое здоровье и немотивированы», — говорится в материале . Отмечается, что из 200 призванных только 25 хотели участвовать в боевых действиях. Как пишут в газете, ряд подразделений набирает личный состав самостоятельно, используя маркетинговые инструменты и убеждая людей в том, что риск умереть небольшой. По словам одного из украинских офицеров, такой подход напоминает рыночные отношения. Ранее украинский офицер рассказывал, что ВСУ привлекают к военной службе новобранцев, которые слишком хилые: они страдают от проблем с дыханием и испытывают страх от звуков выстрелов. Он добавил, что за последние два года боевых действий средний возраст солдат ВСУ вырос на 10 лет и сейчас составляет 43 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнослужащие ВСУ пожаловались на то, что люди, которых набирают в войска — старые и больные. Об этом написала газета The New York Times. «Бригадные офицеры жалуются, что призывники, набираемые официальной системой, зачастую слишком стары, имеют слабое здоровье и немотивированы», — говорится в материале. Отмечается, что из 200 призванных только 25 хотели участвовать в боевых действиях. Как пишут в газете, ряд подразделений набирает личный состав самостоятельно, используя маркетинговые инструменты и убеждая людей в том, что риск умереть небольшой. По словам одного из украинских офицеров, такой подход напоминает рыночные отношения. Ранее украинский офицер рассказывал, что ВСУ привлекают к военной службе новобранцев, которые слишком хилые: они страдают от проблем с дыханием и испытывают страх от звуков выстрелов. Он добавил, что за последние два года боевых действий средний возраст солдат ВСУ вырос на 10 лет и сейчас составляет 43 года.