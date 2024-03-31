Житель ХМАО проник в чужую квартиру ради кражи туалетного бачка

В Белом Яре (ХМАО) молодой человек незаконно проник в чужую квартиру и похитил из нее туалетный бачок, смеситель и водонагреватель. Об этом сообщили в telegram-канале полиции Югры.
«Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Сургутскому району установлен и задержан гражданин 2005 года рождения. Парень, находясь в поселке Белый Яр, повредил дверной замок складным ножом и проник в квартиру, откуда похитил водонагреватель, смеситель и туалетный бачок», — рассказали в публикации.
Сумма украденного имущества — свыше 2500 рублей. По факту кражи сотрудники полиции возбудили уголовное дело. На данный момент молодой человек находится под подпиской о невыезде.
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