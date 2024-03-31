31 марта 2024
30 марта 2024

Житель ХМАО проник в чужую квартиру ради кражи туалетного бачка

© Служба новостей «URA.RU»
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Туалет, туалет, унитаз, туалетная бумага, санузел
Молодой человек незаконно проник в чужую квартиру и похитил из нее туалетный бачок, смеситель и водонагреватель Фото:

В Белом Яре (ХМАО) молодой человек незаконно проник в чужую квартиру и похитил из нее туалетный бачок, смеситель и водонагреватель. Об этом сообщили в telegram-канале полиции Югры.

«Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Сургутскому району установлен и задержан гражданин 2005 года рождения. Парень, находясь в поселке Белый Яр, повредил дверной замок складным ножом и проник в квартиру, откуда похитил водонагреватель, смеситель и туалетный бачок», — рассказали в публикации.

Сумма украденного имущества — свыше 2500 рублей. По факту кражи сотрудники полиции возбудили уголовное дело. На данный момент молодой человек находится под подпиской о невыезде.

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В Белом Яре (ХМАО) молодой человек незаконно проник в чужую квартиру и похитил из нее туалетный бачок, смеситель и водонагреватель. Об этом сообщили в telegram-канале полиции Югры. «Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Сургутскому району установлен и задержан гражданин 2005 года рождения. Парень, находясь в поселке Белый Яр, повредил дверной замок складным ножом и проник в квартиру, откуда похитил водонагреватель, смеситель и туалетный бачок», — рассказали в публикации. Сумма украденного имущества — свыше 2500 рублей. По факту кражи сотрудники полиции возбудили уголовное дело. На данный момент молодой человек находится под подпиской о невыезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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