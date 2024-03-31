Дело о нападении на мальчика в шапке с Z передали в другой суд Екатеринбурга

01 апреля 2024 в 11:10 Размер текста - 17 +

Александру Неустроеву грозит до семи лет лишения свободы Фото: Илья Московец © URA.RU Разбирательством по уголовному делу Александра Неустроева, оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z, теперь будет заниматься Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде. Изначально дело рассматривали в Ленинском райсуде. «Дело было передано в другой суд по ходатайству прокурора», — отметили в инстанции. В пресс-службе свердловской прокуратуры от комментариев по теме отказались. Неустроеву вменяют ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы). Ему грозит до семи лет лишения свободы. Неустроев обругал мальчика в конце апреля 2023 года. Позже выяснилось, что ребенок носит шапку с Z из-за отца, который является участником российской спецоперации на Украине. В июне суд оштрафовал мужчину и прекратил дело. Приговор возмутил общественность. Депутаты Госдумы РФ Александр Хинштейн и Дмитрий Кузнецов написали обращения в Генпрокуратуру и МВД России. А мэр Екатеринбурга Алексей Орлов счел приговор слишком мягким. В феврале текущего года дело было возвращено в Ленинский районный суд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Разбирательством по уголовному делу Александра Неустроева, оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z, теперь будет заниматься Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде. Изначально дело рассматривали в Ленинском райсуде. «Дело было передано в другой суд по ходатайству прокурора», — отметили в инстанции. В пресс-службе свердловской прокуратуры от комментариев по теме отказались. Неустроеву вменяют ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы). Ему грозит до семи лет лишения свободы. Неустроев обругал мальчика в конце апреля 2023 года. Позже выяснилось, что ребенок носит шапку с Z из-за отца, который является участником российской спецоперации на Украине. В июне суд оштрафовал мужчину и прекратил дело. Приговор возмутил общественность. Депутаты Госдумы РФ Александр Хинштейн и Дмитрий Кузнецов написали обращения в Генпрокуратуру и МВД России. А мэр Екатеринбурга Алексей Орлов счел приговор слишком мягким. В феврале текущего года дело было возвращено в Ленинский районный суд.