31 марта 2024

Дело о нападении на мальчика в шапке с Z передали в другой суд Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над Александром Неустроевым. Екатеринбург, неустроев александр
Александру Неустроеву грозит до семи лет лишения свободы Фото:

Разбирательством по уголовному делу Александра Неустроева, оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z, теперь будет заниматься Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде.

Изначально дело рассматривали в Ленинском райсуде. «Дело было передано в другой суд по ходатайству прокурора», — отметили в инстанции. В пресс-службе свердловской прокуратуры от комментариев по теме отказались.

Неустроеву вменяют ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Неустроев обругал мальчика в конце апреля 2023 года. Позже выяснилось, что ребенок носит шапку с Z из-за отца, который является участником российской спецоперации на Украине. В июне суд оштрафовал мужчину и прекратил дело. Приговор возмутил общественность. Депутаты Госдумы РФ Александр Хинштейн и Дмитрий Кузнецов написали обращения в Генпрокуратуру и МВД России. А мэр Екатеринбурга Алексей Орлов счел приговор слишком мягким. В феврале текущего года дело было возвращено в Ленинский районный суд.

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Разбирательством по уголовному делу Александра Неустроева, оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z, теперь будет заниматься Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде. Изначально дело рассматривали в Ленинском райсуде. «Дело было передано в другой суд по ходатайству прокурора», — отметили в инстанции. В пресс-службе свердловской прокуратуры от комментариев по теме отказались. Неустроеву вменяют ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы). Ему грозит до семи лет лишения свободы. Неустроев обругал мальчика в конце апреля 2023 года. Позже выяснилось, что ребенок носит шапку с Z из-за отца, который является участником российской спецоперации на Украине. В июне суд оштрафовал мужчину и прекратил дело. Приговор возмутил общественность. Депутаты Госдумы РФ Александр Хинштейн и Дмитрий Кузнецов написали обращения в Генпрокуратуру и МВД России. А мэр Екатеринбурга Алексей Орлов счел приговор слишком мягким. В феврале текущего года дело было возвращено в Ленинский районный суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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