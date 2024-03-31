31 марта 2024
30 марта 2024

Главврач пермской больницы похвастался выловленной щукой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловские зарисовки. Екатеринбург, улов, щука, рыба, рыбалка, рука
Пойманная щука оказалась размером с удочку Фото:

Главный врач детской клинической больницы имени П.И. Пичугина Дмитрий Бондарь похвастался щукой, которую поймал на рыбалке. Фотографии улова медик опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Выбрался за пределы городской суеты! Смотрите, кого поймал! С нетерпением жду сезон жидкой воды, чтобы чаще рыбачить», — написал Бондарь у себя на странице.

В комментариях к посту врач рассказал, что поймал щуку на Чусовой. Пытаясь сорваться, рыба чуть не завязала удочку узлом.

Улов Дмитрия Бондаря
Улов Дмитрия Бондаря
Фото:
Выловленная щука размером с удочку
Выловленная щука размером с удочку
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главный врач детской клинической больницы имени П.И. Пичугина Дмитрий Бондарь похвастался щукой, которую поймал на рыбалке. Фотографии улова медик опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Выбрался за пределы городской суеты! Смотрите, кого поймал! С нетерпением жду сезон жидкой воды, чтобы чаще рыбачить», — написал Бондарь у себя на странице. В комментариях к посту врач рассказал, что поймал щуку на Чусовой. Пытаясь сорваться, рыба чуть не завязала удочку узлом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...