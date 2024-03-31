Пойманная щука оказалась размером с удочку
Главный врач детской клинической больницы имени П.И. Пичугина Дмитрий Бондарь похвастался щукой, которую поймал на рыбалке. Фотографии улова медик опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Выбрался за пределы городской суеты! Смотрите, кого поймал! С нетерпением жду сезон жидкой воды, чтобы чаще рыбачить», — написал Бондарь у себя на странице.
В комментариях к посту врач рассказал, что поймал щуку на Чусовой. Пытаясь сорваться, рыба чуть не завязала удочку узлом.
Улов Дмитрия Бондаря
Выловленная щука размером с удочку
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