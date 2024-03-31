31 марта 2024

Одиозный депутат из ХМАО уличил в экстремизме ритуальную контору мэрии. Скрин

Депутат Насибуллин из ХМАО нашел запрещенную символику на сайте похоронного бюро
© Служба новостей «URA.RU»
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На сайте похоронного бюро мэрии Урая обнаружилась запрещенная символика Фото:

Депутат думы Урая Леонард Насибуллин из уличил в экстремизме ритуальную контору, владельцем которой выступает мэрия. На сайте ООО «Ритуальных услуг» была размещена символика запрещенной в России соцсети Facebook (владелец, корпорация Meta, включена в список экстремистских организаций) и заблокированной Роскомнадзором соцсети Х (экс-Twitter) Об этом депутат рассказал журналисту URA.RU по телефону.

«Я обнаружил значок экстремистской соцсети и запрещенной в России соцсети на сайте городского ООО „Ритуальных услуг“. Направил соответствующие заявления в полицию и прокуратуру, начались проверки. Осмотрят и склад гробов с крестами „Версаче“ — его и столярный цех проверят на соблюдение пожарной безопасности», — сообщил Насибуллин.

Директор ООО «Ритуальных услуг» Федор Месяц в ответ на вопрос журналиста агентства сообщил, что не в курсе нарушения. Через несколько часов после беседы иконки были удалены с сайта похоронного бюро. В пресс-службе УМВД по ХМАО подтвердили проведение проверки по заявлению депутата.

Ранее URA.RU писало о том, что управление ФАС по ХМАО заинтересовалось ритуальной конторой мэрии Урая. Проверка началась после публикации аукциона по закупке гробов с крестами «Версаче» с подробным описанием изделий и их фотографиями.

В январе против депутата было заведено уголовное дело за оскорбление спикера думы ХМАО Александра Величко. Насибуллин обжаловал обыски, которые силовики провели у него после жалоб на оскорбление.

http://rituray.ru/
Иконки запрещенных в России соцсетей удалили с сайта ООО «Ритуальных услуг»

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Депутат думы Урая Леонард Насибуллин из уличил в экстремизме ритуальную контору, владельцем которой выступает мэрия. На сайте ООО «Ритуальных услуг» была размещена символика запрещенной в России соцсети Facebook (владелец, корпорация Meta, включена в список экстремистских организаций) и заблокированной Роскомнадзором соцсети Х (экс-Twitter) Об этом депутат рассказал журналисту URA.RU по телефону. «Я обнаружил значок экстремистской соцсети и запрещенной в России соцсети на сайте городского ООО „Ритуальных услуг“. Направил соответствующие заявления в полицию и прокуратуру, начались проверки. Осмотрят и склад гробов с крестами „Версаче“ — его и столярный цех проверят на соблюдение пожарной безопасности», — сообщил Насибуллин. Директор ООО «Ритуальных услуг» Федор Месяц в ответ на вопрос журналиста агентства сообщил, что не в курсе нарушения. Через несколько часов после беседы иконки были удалены с сайта похоронного бюро. В пресс-службе УМВД по ХМАО подтвердили проведение проверки по заявлению депутата. Ранее URA.RU писало о том, что управление ФАС по ХМАО заинтересовалось ритуальной конторой мэрии Урая. Проверка началась после публикации аукциона по закупке гробов с крестами «Версаче» с подробным описанием изделий и их фотографиями. В январе против депутата было заведено уголовное дело за оскорбление спикера думы ХМАО Александра Величко. Насибуллин обжаловал обыски, которые силовики провели у него после жалоб на оскорбление.
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© Служба новостей «URA.RU»
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