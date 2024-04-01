Жители челябинского микрорайона пожаловались на мусорный апокалипсис после зимы. Фото

01 апреля 2024 в 23:55 Размер текста - 17 +

Площадки завалены мусором Фото: Илья Московец © URA.RU Жители микрорайона «Академ Риверсайд» в Челябинске пожаловались на апокалипсис на мусорных площадках после оттепели. Коммунальщики не вывозят мусор неделями, сообщили челябинцы в соцсети. «Мусорный коллапс в Академе набирает обороты! УК делает попытки с этим справляться, но что они сделают, если мусор ЦКС (ООО „Центр коммунального сервиса“ — прим. URA.RU) вывозит крайне редко и не хватает контейнеров под мусор!» — пишут горожане в группе «Академ Риверсайд» в социальной сети «ВКонтакте». На размещенных фотографиях показаны сваленные в кучу мешки с мусором на площадке. В комментариях под постом жители микрорайона рассказали о других заваленных площадках. Аналогично пакеты с мусором не вывозят около домов по Братьев Кашириных, 131б, 40-летния Победы, 52, Университетская Набережная, 60. Редакция URA.RU направила запрос в ООО «Центр коммунального сервиса». Ответ будет опубликован после получения. Площадки в Академе в Челябинске завалены пакетами с мусором Фото с группы «Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Соседи» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/academ?w=wall-51720458_336896) Мусорная площадка в Челябинске по улице Братьев Кашириных, 131 б Фото с группы «Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Соседи» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/academ?w=wall-51720458_336896) Мусорная площадка в Челябинске по улице Университетская Набережная, 60 Фото с группы «Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Соседи» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/academ?w=wall-51720458_336896) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители микрорайона «Академ Риверсайд» в Челябинске пожаловались на апокалипсис на мусорных площадках после оттепели. Коммунальщики не вывозят мусор неделями, сообщили челябинцы в соцсети. «Мусорный коллапс в Академе набирает обороты! УК делает попытки с этим справляться, но что они сделают, если мусор ЦКС (ООО „Центр коммунального сервиса“ — прим. URA.RU) вывозит крайне редко и не хватает контейнеров под мусор!» — пишут горожане в группе «Академ Риверсайд» в социальной сети «ВКонтакте». На размещенных фотографиях показаны сваленные в кучу мешки с мусором на площадке. В комментариях под постом жители микрорайона рассказали о других заваленных площадках. Аналогично пакеты с мусором не вывозят около домов по Братьев Кашириных, 131б, 40-летния Победы, 52, Университетская Набережная, 60. Редакция URA.RU направила запрос в ООО «Центр коммунального сервиса». Ответ будет опубликован после получения.