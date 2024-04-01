Жители челябинского микрорайона пожаловались на мусорный апокалипсис после зимы. Фото

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Двойное убийство на Билимбаевской, 25/1. Екатеринбург, мусор, мусорные контейнеры, школа 149
Площадки завалены мусором Фото:

Жители микрорайона «Академ Риверсайд» в Челябинске пожаловались на апокалипсис на мусорных площадках после оттепели. Коммунальщики не вывозят мусор неделями, сообщили челябинцы в соцсети.

«Мусорный коллапс в Академе набирает обороты! УК делает попытки с этим справляться, но что они сделают, если мусор ЦКС (ООО „Центр коммунального сервиса“ — прим. URA.RU) вывозит крайне редко и не хватает контейнеров под мусор!» — пишут горожане в группе «Академ Риверсайд» в социальной сети «ВКонтакте». На размещенных фотографиях показаны сваленные в кучу мешки с мусором на площадке.

В комментариях под постом жители микрорайона рассказали о других заваленных площадках. Аналогично пакеты с мусором не вывозят около домов по Братьев Кашириных, 131б, 40-летния Победы, 52, Университетская Набережная, 60.

Редакция URA.RU направила запрос в ООО «Центр коммунального сервиса». Ответ будет опубликован после получения.

Площадки в Академе в Челябинске завалены пакетами с мусором
Площадки в Академе в Челябинске завалены пакетами с мусором
Мусорная площадка в Челябинске по улице Братьев Кашириных, 131 б
Мусорная площадка в Челябинске по улице Братьев Кашириных, 131 б
Мусорная площадка в Челябинске по улице Университетская Набережная, 60
Мусорная площадка в Челябинске по улице Университетская Набережная, 60

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Жители микрорайона «Академ Риверсайд» в Челябинске пожаловались на апокалипсис на мусорных площадках после оттепели. Коммунальщики не вывозят мусор неделями, сообщили челябинцы в соцсети. «Мусорный коллапс в Академе набирает обороты! УК делает попытки с этим справляться, но что они сделают, если мусор ЦКС (ООО „Центр коммунального сервиса“ — прим. URA.RU) вывозит крайне редко и не хватает контейнеров под мусор!» — пишут горожане в группе «Академ Риверсайд» в социальной сети «ВКонтакте». На размещенных фотографиях показаны сваленные в кучу мешки с мусором на площадке. В комментариях под постом жители микрорайона рассказали о других заваленных площадках. Аналогично пакеты с мусором не вывозят около домов по Братьев Кашириных, 131б, 40-летния Победы, 52, Университетская Набережная, 60. Редакция URA.RU направила запрос в ООО «Центр коммунального сервиса». Ответ будет опубликован после получения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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