В Перми ищут перевозчика на новый автобусный маршрут

02 апреля 2024 в 18:42 Размер текста - 17 +

Автобусы по новому маршруту будут ходить с мая 2024 года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Власти Перми объявили о начале отбора перевозчиков на новый автобусный маршрут №72. На нем пассажиры смогут добраться от ТРЦ «Планета» до «ЦУМа», сообщили в пресс-службе департамента транспорта. «Объявили отбор перевозчика на обслуживание компенсационного маршрута №72 „Планета — ЦУМ“. Автобусы будут следовать по Шоссе Космонавтов, улицам Мира, Стахановской, Шоссе Космонавтов, Пушкина, Борчанинова, Петропавловской, Комсомольскому проспекту и Ленина», — рассказали в ведомстве. По новому маршруту начнут ходить 12 автобусов в мае 2024 года. Их запустят на время ремонта путепровода на улице Карпинского, так как трамваи временно прекратят движение в Индустриальный район. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Перми объявили о начале отбора перевозчиков на новый автобусный маршрут №72. На нем пассажиры смогут добраться от ТРЦ «Планета» до «ЦУМа», сообщили в пресс-службе департамента транспорта. «Объявили отбор перевозчика на обслуживание компенсационного маршрута №72 „Планета — ЦУМ“. Автобусы будут следовать по Шоссе Космонавтов, улицам Мира, Стахановской, Шоссе Космонавтов, Пушкина, Борчанинова, Петропавловской, Комсомольскому проспекту и Ленина», — рассказали в ведомстве. По новому маршруту начнут ходить 12 автобусов в мае 2024 года. Их запустят на время ремонта путепровода на улице Карпинского, так как трамваи временно прекратят движение в Индустриальный район.