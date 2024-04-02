В Перми ищут перевозчика на новый автобусный маршрут

Власти Перми объявили о начале отбора перевозчиков на новый автобусный маршрут №72. На нем пассажиры смогут добраться от ТРЦ «Планета» до «ЦУМа», сообщили в пресс-службе департамента транспорта.
«Объявили отбор перевозчика на обслуживание компенсационного маршрута №72 „Планета — ЦУМ“. Автобусы будут следовать по Шоссе Космонавтов, улицам Мира, Стахановской, Шоссе Космонавтов, Пушкина, Борчанинова, Петропавловской, Комсомольскому проспекту и Ленина», — рассказали в ведомстве.
По новому маршруту начнут ходить 12 автобусов в мае 2024 года. Их запустят на время ремонта путепровода на улице Карпинского, так как трамваи временно прекратят движение в Индустриальный район.
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Власти Перми объявили о начале отбора перевозчиков на новый автобусный маршрут №72. На нем пассажиры смогут добраться от ТРЦ «Планета» до «ЦУМа», сообщили в пресс-службе департамента транспорта. «Объявили отбор перевозчика на обслуживание компенсационного маршрута №72 „Планета — ЦУМ“. Автобусы будут следовать по Шоссе Космонавтов, улицам Мира, Стахановской, Шоссе Космонавтов, Пушкина, Борчанинова, Петропавловской, Комсомольскому проспекту и Ленина», — рассказали в ведомстве. По новому маршруту начнут ходить 12 автобусов в мае 2024 года. Их запустят на время ремонта путепровода на улице Карпинского, так как трамваи временно прекратят движение в Индустриальный район.