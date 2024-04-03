Челябинцы на выплату ипотеки ежемесячно тратят 39% от доходов семьи

03 апреля 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

Если из дохода семьи вычесть прожиточный минимум, то уже 53% уйдет на выплату по ипотеке в Челябинске Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Челябинске весной 2024 года семьи из двух работающих человек за ежемесячный платеж по ипотеке за однокомнатную квартиру отдают 39% от бюджета. При этом, если из дохода семьи вычесть прожиточный минимум на двоих взрослых, то уже 53% от оставшихся средств будет уходить на выплату по ипотеке, сообщается на портале о недвижимости. «В Челябинске весной 2024 года 39% от общего дохода семьи из двух работающих человек уходит на выплату ипотеки за однокомнатную квартиру. При этом в городе доля выплаты по ипотеке после вычета прожиточного минимума составляет 53%», — сообщается на портале «Циан для профи». По России данный показатель различается от 38% в Красноярске и Перми до 62% в Москве и Казани. Комфортнее всего платить по ипотеке семьям в Перми и Красноярске — здесь лишь половина оставшихся свободных средств расходуется на выплату жилищного кредита. При этом при условии снижения ключевой ставки ЦБ по части займов появится возможность их рефинансирования, а значит, расходы на ипотеку могут снизиться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске весной 2024 года семьи из двух работающих человек за ежемесячный платеж по ипотеке за однокомнатную квартиру отдают 39% от бюджета. При этом, если из дохода семьи вычесть прожиточный минимум на двоих взрослых, то уже 53% от оставшихся средств будет уходить на выплату по ипотеке, сообщается на портале о недвижимости. «В Челябинске весной 2024 года 39% от общего дохода семьи из двух работающих человек уходит на выплату ипотеки за однокомнатную квартиру. При этом в городе доля выплаты по ипотеке после вычета прожиточного минимума составляет 53%», — сообщается на портале «Циан для профи». По России данный показатель различается от 38% в Красноярске и Перми до 62% в Москве и Казани. Комфортнее всего платить по ипотеке семьям в Перми и Красноярске — здесь лишь половина оставшихся свободных средств расходуется на выплату жилищного кредита. При этом при условии снижения ключевой ставки ЦБ по части займов появится возможность их рефинансирования, а значит, расходы на ипотеку могут снизиться.