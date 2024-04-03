Челябинцы на выплату ипотеки ежемесячно тратят 39% от доходов семьи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут , зарплата, экономика, бюджет, прожиточный минимум, деньги, доход, экономика, кошелек пустой
Если из дохода семьи вычесть прожиточный минимум, то уже 53% уйдет на выплату по ипотеке в Челябинске Фото:

В Челябинске весной 2024 года семьи из двух работающих человек за ежемесячный платеж по ипотеке за однокомнатную квартиру отдают 39% от бюджета. При этом, если из дохода семьи вычесть прожиточный минимум на двоих взрослых, то уже 53% от оставшихся средств будет уходить на выплату по ипотеке, сообщается на портале о недвижимости.

«В Челябинске весной 2024 года 39% от общего дохода семьи из двух работающих человек уходит на выплату ипотеки за однокомнатную квартиру. При этом в городе доля выплаты по ипотеке после вычета прожиточного минимума составляет 53%», — сообщается на портале «Циан для профи».

По России данный показатель различается от 38% в Красноярске и Перми до 62% в Москве и Казани. Комфортнее всего платить по ипотеке семьям в Перми и Красноярске — здесь лишь половина оставшихся свободных средств расходуется на выплату жилищного кредита. При этом при условии снижения ключевой ставки ЦБ по части займов появится возможность их рефинансирования, а значит, расходы на ипотеку могут снизиться.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске весной 2024 года семьи из двух работающих человек за ежемесячный платеж по ипотеке за однокомнатную квартиру отдают 39% от бюджета. При этом, если из дохода семьи вычесть прожиточный минимум на двоих взрослых, то уже 53% от оставшихся средств будет уходить на выплату по ипотеке, сообщается на портале о недвижимости. «В Челябинске весной 2024 года 39% от общего дохода семьи из двух работающих человек уходит на выплату ипотеки за однокомнатную квартиру. При этом в городе доля выплаты по ипотеке после вычета прожиточного минимума составляет 53%», — сообщается на портале «Циан для профи». По России данный показатель различается от 38% в Красноярске и Перми до 62% в Москве и Казани. Комфортнее всего платить по ипотеке семьям в Перми и Красноярске — здесь лишь половина оставшихся свободных средств расходуется на выплату жилищного кредита. При этом при условии снижения ключевой ставки ЦБ по части займов появится возможность их рефинансирования, а значит, расходы на ипотеку могут снизиться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...