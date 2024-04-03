Мишустин признался, что жаждет возмездия за теракт в «Крокусе»

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Ежегодный отчет Правительства РФ в Государственной Думе , мишустин михаил
Михаил Мишустин сообщил, что виновников в теракте накажут Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил понимание к предложениям по вопросам миграции из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом он заявил в ходе ежегодного отчета о работе правительства перед Госдумой.

«От рук террористов погибли люди <…> Я разделяю ваше желание возмездия», — заявил Мишустин. URA.RU ведет прямую трансляцию его выступления на сайте и в соцсети Вконтакте.

По словам Мишустина, всех виновных в теракте накажут. Он назвал трагедию чудовищной. Он привел в пример слова президента РФ Владимира Путина о том, что террористы не имеют национальности или религиозной принадлежности. В России живут представители различных народов и вероисповеданий, что делает ее по-настоящему многонациональной, добавил он.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил понимание к предложениям по вопросам миграции из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом он заявил в ходе ежегодного отчета о работе правительства перед Госдумой. «От рук террористов погибли люди <…> Я разделяю ваше желание возмездия», — заявил Мишустин. URA.RU ведет прямую трансляцию его выступления на сайте и в соцсети Вконтакте. По словам Мишустина, всех виновных в теракте накажут. Он назвал трагедию чудовищной. Он привел в пример слова президента РФ Владимира Путина о том, что террористы не имеют национальности или религиозной принадлежности. В России живут представители различных народов и вероисповеданий, что делает ее по-настоящему многонациональной, добавил он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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