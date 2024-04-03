Мишустин признался, что жаждет возмездия за теракт в «Крокусе»

03 апреля 2024 в 15:22 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин сообщил, что виновников в теракте накажут Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил понимание к предложениям по вопросам миграции из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом он заявил в ходе ежегодного отчета о работе правительства перед Госдумой. «От рук террористов погибли люди <…> Я разделяю ваше желание возмездия», — заявил Мишустин. URA.RU ведет прямую трансляцию его выступления на сайте и в соцсети Вконтакте. По словам Мишустина, всех виновных в теракте накажут. Он назвал трагедию чудовищной. Он привел в пример слова президента РФ Владимира Путина о том, что террористы не имеют национальности или религиозной принадлежности. В России живут представители различных народов и вероисповеданий, что делает ее по-настоящему многонациональной, добавил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил понимание к предложениям по вопросам миграции из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом он заявил в ходе ежегодного отчета о работе правительства перед Госдумой. «От рук террористов погибли люди <…> Я разделяю ваше желание возмездия», — заявил Мишустин. URA.RU ведет прямую трансляцию его выступления на сайте и в соцсети Вконтакте. По словам Мишустина, всех виновных в теракте накажут. Он назвал трагедию чудовищной. Он привел в пример слова президента РФ Владимира Путина о том, что террористы не имеют национальности или религиозной принадлежности. В России живут представители различных народов и вероисповеданий, что делает ее по-настоящему многонациональной, добавил он.