Мишустин признался, что жаждет возмездия за теракт в «Крокусе»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил понимание к предложениям по вопросам миграции из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом он заявил в ходе ежегодного отчета о работе правительства перед Госдумой.
«От рук террористов погибли люди <…> Я разделяю ваше желание возмездия», — заявил Мишустин. URA.RU ведет прямую трансляцию его выступления на сайте и в соцсети Вконтакте.
По словам Мишустина, всех виновных в теракте накажут. Он назвал трагедию чудовищной. Он привел в пример слова президента РФ Владимира Путина о том, что террористы не имеют национальности или религиозной принадлежности. В России живут представители различных народов и вероисповеданий, что делает ее по-настоящему многонациональной, добавил он.
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