Пермяков зовут на годины Жириновского

6 апреля в Перми почтят память Владимира Жириновского
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Региональное отделение партии ЛДПР. Курган, жириновский владимир
Жириновский умер два года назад Фото:

В день смерти бывшего основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского в Перми пройдет акция, посвященная его памяти. Как сообщает в своем telegram-канале руководитель фракции партии в пермском заксобрании Олег Постников, 6 апреля, в день смерти Жириновского в ДК Гагарина будут показывать фильмы о нем за чашкой чая. Вход свободный.

«Приглашаю всех жителей Перми и Пермского края почтить память Владимира Вольфовича. Вместе за чашкой чая посмотрим фильмы об основателе партии ЛДПР, вспомним личные встречи с Жириновским», — отметил Постников.

Мероприятие начнется в 12:00 6 апреля. Оно пройдет в банкетном зале ДК Гагарина по адресу ул. Мира, д. 39. Владимир Жириновский скончался после продолжительной болезни в 2022 году.

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В день смерти бывшего основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского в Перми пройдет акция, посвященная его памяти. Как сообщает в своем telegram-канале руководитель фракции партии в пермском заксобрании Олег Постников, 6 апреля, в день смерти Жириновского в ДК Гагарина будут показывать фильмы о нем за чашкой чая. Вход свободный. «Приглашаю всех жителей Перми и Пермского края почтить память Владимира Вольфовича. Вместе за чашкой чая посмотрим фильмы об основателе партии ЛДПР, вспомним личные встречи с Жириновским», — отметил Постников. Мероприятие начнется в 12:00 6 апреля. Оно пройдет в банкетном зале ДК Гагарина по адресу ул. Мира, д. 39. Владимир Жириновский скончался после продолжительной болезни в 2022 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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