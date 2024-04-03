Пермяков зовут на годины Жириновского

6 апреля в Перми почтят память Владимира Жириновского

Жириновский умер два года назад Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В день смерти бывшего основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского в Перми пройдет акция, посвященная его памяти. Как сообщает в своем telegram-канале руководитель фракции партии в пермском заксобрании Олег Постников, 6 апреля, в день смерти Жириновского в ДК Гагарина будут показывать фильмы о нем за чашкой чая. Вход свободный.

«Приглашаю всех жителей Перми и Пермского края почтить память Владимира Вольфовича. Вместе за чашкой чая посмотрим фильмы об основателе партии ЛДПР, вспомним личные встречи с Жириновским», — отметил Постников.

Мероприятие начнется в 12:00 6 апреля. Оно пройдет в банкетном зале ДК Гагарина по адресу ул. Мира, д. 39. Владимир Жириновский скончался после продолжительной болезни в 2022 году.