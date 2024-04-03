В Перми из-за тревоги эвакуировали ТЦ «IMALL Эспланада»

В центре Перми сотрудники и посетители покинули торговый центр «IMALL Эспланада». Как сообщают очевидцы, сработала пожарная сигнализация.
«Сработала пожарная тревога, все эвакуировались. Люди эвакуировались через запасные выходы», — сообщает telegram-канал «Большая Пермь».
Сейчас у входа в ТЦ стоит пожарная машина. В ГУ МЧС по Пермском краю готовят информацию для журналистов ЧП.
Обновлено: в МЧС сообщили, что в ТЦ из-за пара сработала автоматическая пожарная сигнализация. «При проведении разведки первым прибывшим пожарно-спасательным подразделением угроз не обнаружено. Повода для беспокойства нет», — подчеркнули в ведомстве.
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