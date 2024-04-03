В Перми из-за тревоги эвакуировали ТЦ «IMALL Эспланада»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города с высоты. Пермь, вид сверху, тц эспланада, пермь с высоты, imall
В «IMALL Эспланада» сработала тревога Фото:

В центре Перми сотрудники и посетители покинули торговый центр «IMALL Эспланада». Как сообщают очевидцы, сработала пожарная сигнализация.

«Сработала пожарная тревога, все эвакуировались. Люди эвакуировались через запасные выходы», — сообщает telegram-канал «Большая Пермь».

Сейчас у входа в ТЦ стоит пожарная машина. В ГУ МЧС по Пермском краю готовят информацию для журналистов ЧП.

Обновлено: в МЧС сообщили, что в ТЦ из-за пара сработала автоматическая пожарная сигнализация. «При проведении разведки первым прибывшим пожарно-спасательным подразделением угроз не обнаружено. Повода для беспокойства нет», — подчеркнули в ведомстве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В центре Перми сотрудники и посетители покинули торговый центр «IMALL Эспланада». Как сообщают очевидцы, сработала пожарная сигнализация. «Сработала пожарная тревога, все эвакуировались. Люди эвакуировались через запасные выходы», — сообщает telegram-канал «Большая Пермь». Сейчас у входа в ТЦ стоит пожарная машина. В ГУ МЧС по Пермском краю готовят информацию для журналистов ЧП. Обновлено: в МЧС сообщили, что в ТЦ из-за пара сработала автоматическая пожарная сигнализация. «При проведении разведки первым прибывшим пожарно-спасательным подразделением угроз не обнаружено. Повода для беспокойства нет», — подчеркнули в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...