В Перми из-за тревоги эвакуировали ТЦ «IMALL Эспланада»

В «IMALL Эспланада» сработала тревога Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В центре Перми сотрудники и посетители покинули торговый центр «IMALL Эспланада». Как сообщают очевидцы, сработала пожарная сигнализация.

«Сработала пожарная тревога, все эвакуировались. Люди эвакуировались через запасные выходы», — сообщает telegram-канал «Большая Пермь».

Сейчас у входа в ТЦ стоит пожарная машина. В ГУ МЧС по Пермском краю готовят информацию для журналистов ЧП.

Обновлено: в МЧС сообщили, что в ТЦ из-за пара сработала автоматическая пожарная сигнализация. «При проведении разведки первым прибывшим пожарно-спасательным подразделением угроз не обнаружено. Повода для беспокойства нет», — подчеркнули в ведомстве.