Пермский край накроет холодный фронт с мокрым снегом

В Пермском крае после аномального потепления резко похолодает

04 апреля 2024 в 12:33 Размер текста - 17 +

В выходные в Прикамье похолодает и выпадет мокрый снег Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае после аномального потепления похолодает до минус 12 градусов. Погоду будет определять Скандинавский антициклон с арктической воздушной массой. В последние дни недели в регионе пройдут дожди и мокрый снег. Об этом в Telegram сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторнигу окружащей среды (ЦГМС). «5 апреля через Пермский край пройдет холодный фронт. Кратковременные дожди, на севере с мокрым снегом, отметятся повсеместно. Температура воздуха ночью — минус 6 градусов Цельсия, днем — 6-11 тепла. В субботу 6 апреля погоду будет определять Скандинавский антициклон с арктической воздушной массой. Ожидается небольшая облачность и без осадков. Исключение — юго-восток края, где ночью выпадут кратковременные осадки, в основном, в виде мокрого снега. Температура воздуха ниже климатической нормы на 2—4 градуса: ночью по северу края до минус 12 градусов», — говорится в прогнозе Пермского ЦГМС. В воскресенье 7 апреля возможны кратковременные дожди преимущественно на северо-западе региона. Температура воздуха по краю в дневные часы составит 5-10 градусов, а в краевой столице воздух прогреется до 8 градусов. Начало следующей недели будет умеренно теплым, но с осадками, прогнозируют метеорологи. Текущая неделя в Прикамье оказалась аномально теплой из-за тропического воздуха. который проник и на европейскую часть России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае после аномального потепления похолодает до минус 12 градусов. Погоду будет определять Скандинавский антициклон с арктической воздушной массой. В последние дни недели в регионе пройдут дожди и мокрый снег. Об этом в Telegram сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторнигу окружащей среды (ЦГМС). «5 апреля через Пермский край пройдет холодный фронт. Кратковременные дожди, на севере с мокрым снегом, отметятся повсеместно. Температура воздуха ночью — минус 6 градусов Цельсия, днем — 6-11 тепла. В субботу 6 апреля погоду будет определять Скандинавский антициклон с арктической воздушной массой. Ожидается небольшая облачность и без осадков. Исключение — юго-восток края, где ночью выпадут кратковременные осадки, в основном, в виде мокрого снега. Температура воздуха ниже климатической нормы на 2—4 градуса: ночью по северу края до минус 12 градусов», — говорится в прогнозе Пермского ЦГМС. В воскресенье 7 апреля возможны кратковременные дожди преимущественно на северо-западе региона. Температура воздуха по краю в дневные часы составит 5-10 градусов, а в краевой столице воздух прогреется до 8 градусов. Начало следующей недели будет умеренно теплым, но с осадками, прогнозируют метеорологи. Текущая неделя в Прикамье оказалась аномально теплой из-за тропического воздуха. который проник и на европейскую часть России.