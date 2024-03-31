В Перми потеплеет до +12 градусов

01 апреля 2024 в 05:58 Размер текста - 17 +

В Перми ожидается теплая погода Фото: Размик Закарян © URA.RU В Перми в ближайшие дни ожидается потепление до +12 градусов. Информация об этом опубликована на сайте Пермского ЦГМС. «В Перми днем 2—3 апреля прогнозируется до +12 градусов тепла. На 1 апреля ожидается днем +8 градусов. Ночью также будет плюсовая температура», — указано на метеорологическом портале. Днем 1 апреля синоптики прогнозируют в столице Прикамья осадки в виде дождя. Ветер останется умеренным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми в ближайшие дни ожидается потепление до +12 градусов. Информация об этом опубликована на сайте Пермского ЦГМС. «В Перми днем 2—3 апреля прогнозируется до +12 градусов тепла. На 1 апреля ожидается днем +8 градусов. Ночью также будет плюсовая температура», — указано на метеорологическом портале. Днем 1 апреля синоптики прогнозируют в столице Прикамья осадки в виде дождя. Ветер останется умеренным.