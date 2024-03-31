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В Перми потеплеет до +12 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Весеннее потепление. Екатеринбург
В Перми ожидается теплая погода Фото:

В Перми в ближайшие дни ожидается потепление до +12 градусов. Информация об этом опубликована на сайте Пермского ЦГМС.

«В Перми днем 2—3 апреля прогнозируется до +12 градусов тепла. На 1 апреля ожидается днем +8 градусов. Ночью также будет плюсовая температура», — указано на метеорологическом портале.

Днем 1 апреля синоптики прогнозируют в столице Прикамья осадки в виде дождя. Ветер останется умеренным.

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В Перми в ближайшие дни ожидается потепление до +12 градусов. Информация об этом опубликована на сайте Пермского ЦГМС. «В Перми днем 2—3 апреля прогнозируется до +12 градусов тепла. На 1 апреля ожидается днем +8 градусов. Ночью также будет плюсовая температура», — указано на метеорологическом портале. Днем 1 апреля синоптики прогнозируют в столице Прикамья осадки в виде дождя. Ветер останется умеренным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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