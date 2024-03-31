В Перми потеплеет до +12 градусов

В Перми ожидается теплая погода
В Перми в ближайшие дни ожидается потепление до +12 градусов. Информация об этом опубликована на сайте Пермского ЦГМС.
«В Перми днем 2—3 апреля прогнозируется до +12 градусов тепла. На 1 апреля ожидается днем +8 градусов. Ночью также будет плюсовая температура», — указано на метеорологическом портале.
Днем 1 апреля синоптики прогнозируют в столице Прикамья осадки в виде дождя. Ветер останется умеренным.
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