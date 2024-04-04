В сети заметили тряску Столтенберга во время разговора о России. Скрин

Пользователи X высмеяли Столтенберга за дрожь во время обсуждения России
© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг,  stock
В соцсетях отметили сходство между Йенсем Столтенбергом и Адольфом Гитлером Фото:

В интернете обсуждают поведение генсека НАТО Йенса Столтенберга. Пользователи соцсети X обратили внимание на дрожь, которую проявил глава альянса во время обсуждения ситуации вокруг России.

Некоторые из них даже сравнили его поведение с поведением лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Например, пользователь соцсети X под ником Maimunka News заявил, что новая стратегия НАТО, похоже, заключается не в победе над Россией, а в том, чтобы убедить ее, будто альянс находится в проигрыше.

Он также отметил, что Столтенбергу следует успокоиться. Нервозность и жестикуляция генсека НАТО делают его похожим на Гитлера, заключил пользователь.

Пользователь отметил сходство Йенса Столтенберга с Адольфом Гитлером
Пользователь отметил сходство Йенса Столтенберга с Адольфом Гитлером
Фото:

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В интернете обсуждают поведение генсека НАТО Йенса Столтенберга. Пользователи соцсети X обратили внимание на дрожь, которую проявил глава альянса во время обсуждения ситуации вокруг России. Некоторые из них даже сравнили его поведение с поведением лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Например, пользователь соцсети X под ником Maimunka News заявил, что новая стратегия НАТО, похоже, заключается не в победе над Россией, а в том, чтобы убедить ее, будто альянс находится в проигрыше. Он также отметил, что Столтенбергу следует успокоиться. Нервозность и жестикуляция генсека НАТО делают его похожим на Гитлера, заключил пользователь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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