В сети заметили тряску Столтенберга во время разговора о России. Скрин

Пользователи X высмеяли Столтенберга за дрожь во время обсуждения России

04 апреля 2024 в 12:27 Размер текста - 17 +

В соцсетях отметили сходство между Йенсем Столтенбергом и Адольфом Гитлером Фото: NIDS/NATO Multimedia Library В интернете обсуждают поведение генсека НАТО Йенса Столтенберга. Пользователи соцсети X обратили внимание на дрожь, которую проявил глава альянса во время обсуждения ситуации вокруг России. Некоторые из них даже сравнили его поведение с поведением лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Например, пользователь соцсети X под ником Maimunka News заявил, что новая стратегия НАТО, похоже, заключается не в победе над Россией, а в том, чтобы убедить ее, будто альянс находится в проигрыше. Он также отметил, что Столтенбергу следует успокоиться. Нервозность и жестикуляция генсека НАТО делают его похожим на Гитлера, заключил пользователь. Пользователь отметил сходство Йенса Столтенберга с Адольфом Гитлером Фото: скриншот URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В интернете обсуждают поведение генсека НАТО Йенса Столтенберга. Пользователи соцсети X обратили внимание на дрожь, которую проявил глава альянса во время обсуждения ситуации вокруг России. Некоторые из них даже сравнили его поведение с поведением лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Например, пользователь соцсети X под ником Maimunka News заявил, что новая стратегия НАТО, похоже, заключается не в победе над Россией, а в том, чтобы убедить ее, будто альянс находится в проигрыше. Он также отметил, что Столтенбергу следует успокоиться. Нервозность и жестикуляция генсека НАТО делают его похожим на Гитлера, заключил пользователь.