В интернете обсуждают поведение генсека НАТО Йенса Столтенберга. Пользователи соцсети X обратили внимание на дрожь, которую проявил глава альянса во время обсуждения ситуации вокруг России.
Некоторые из них даже сравнили его поведение с поведением лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Например, пользователь соцсети X под ником Maimunka News заявил, что новая стратегия НАТО, похоже, заключается не в победе над Россией, а в том, чтобы убедить ее, будто альянс находится в проигрыше.
Он также отметил, что Столтенбергу следует успокоиться. Нервозность и жестикуляция генсека НАТО делают его похожим на Гитлера, заключил пользователь.
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