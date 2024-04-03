03 апреля 2024

В мэрии Сургута раскрыли сроки строительства четырех новых школ

В Сургуте до 2026 года будут сданы четыре новых школы
© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте до 2026 года будет построено четыре новых школы Фото:

Последняя из четырех новых школ будет достроена к 2026 году. Об этом сообщила администрация Сургута на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«Сразу 4 школы возводят в Сургуте. К открытию готовится учебное заведение в 42-м микрорайоне. Сейчас там устанавливается оборудование и мебель. Образовательный объект рассчитан на 900 учащихся. В этом году планируется завершение строительно-монтажных работ школы в микрорайоне 20А на 1500 мест и начальной школы-детского сада в ЖК «Голд Фиш», — сообщает мэрия в соцсети.

В районе «Марьина гора» строится школа с безбарьерной средой на 900 учащихся. Также в феврале 2024 началось строительство школы на 1500 учеников в микрорайоне 5А, завершение планируется январе 2026 года.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО назвали трассы, которые отремонтируют в 2024 году. В нормативное состояние будет приведено более 50 километров дорог.

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Последняя из четырех новых школ будет достроена к 2026 году. Об этом сообщила администрация Сургута на своей странице в соцсети «Вконтакте». «Сразу 4 школы возводят в Сургуте. К открытию готовится учебное заведение в 42-м микрорайоне. Сейчас там устанавливается оборудование и мебель. Образовательный объект рассчитан на 900 учащихся. В этом году планируется завершение строительно-монтажных работ школы в микрорайоне 20А на 1500 мест и начальной школы-детского сада в ЖК «Голд Фиш», — сообщает мэрия в соцсети. В районе «Марьина гора» строится школа с безбарьерной средой на 900 учащихся. Также в феврале 2024 началось строительство школы на 1500 учеников в микрорайоне 5А, завершение планируется январе 2026 года. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО назвали трассы, которые отремонтируют в 2024 году. В нормативное состояние будет приведено более 50 километров дорог.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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