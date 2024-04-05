Гагин: российские военные близки к освобождению Часова Яра

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Российские военные близки к тому, чтобы взять под огневой контроль все пути снабжения группировки ВСУ в Часовом Яре Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ близки к тому, чтобы контролировать все пути снабжения ВСУ в Часовом Яре. Об этом сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

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Военкор Чаленко: Часов Яр откроет путь для освобождения севера ДНР

«Я не берусь сказать, что мы полностью контролируем все пути подвоза тылового имущества и тылового обеспечения в Часов Яр, но мы близки к этому», — сказал Гагин РИА Новости. Он добавил, что российские военные уничтожают колонны с тыловым имуществом на дорогах, ведущих в город. По его словам, вскоре Часов Яр может потерять свое значение как транспортный узел для ВСУ.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские штурмовики зачистили лесополосу на окраинах Часова Яра и вышли к жилой застройке. По его словам, в лесах располагалось большое количество укрепрайонов ВСУ, в том числе тех, что были «хорошо заглублены и оборудованы», передает RT. Военный корреспондент «Украина.ру», находящийся сейчас в Донецке, Александр Чаленко в беседе с URA.RU рассказал, что взятие города Часов Яр подготовит для российской армии почву для освобождения от украинских нацистов севера ДНР.

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ВС РФ близки к тому, чтобы контролировать все пути снабжения ВСУ в Часовом Яре. Об этом сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. «Я не берусь сказать, что мы полностью контролируем все пути подвоза тылового имущества и тылового обеспечения в Часов Яр, но мы близки к этому», — сказал Гагин РИА Новости. Он добавил, что российские военные уничтожают колонны с тыловым имуществом на дорогах, ведущих в город. По его словам, вскоре Часов Яр может потерять свое значение как транспортный узел для ВСУ. Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские штурмовики зачистили лесополосу на окраинах Часова Яра и вышли к жилой застройке. По его словам, в лесах располагалось большое количество укрепрайонов ВСУ, в том числе тех, что были «хорошо заглублены и оборудованы», передает RT. Военный корреспондент «Украина.ру», находящийся сейчас в Донецке, Александр Чаленко в беседе с URA.RU рассказал, что взятие города Часов Яр подготовит для российской армии почву для освобождения от украинских нацистов севера ДНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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