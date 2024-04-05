Гагин: российские военные близки к освобождению Часова Яра

05 апреля 2024 в 09:29 Размер текста - 17 +

Российские военные близки к тому, чтобы взять под огневой контроль все пути снабжения группировки ВСУ в Часовом Яре Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ близки к тому, чтобы контролировать все пути снабжения ВСУ в Часовом Яре. Об этом сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Новость по теме Военкор Чаленко: Часов Яр откроет путь для освобождения севера ДНР «Я не берусь сказать, что мы полностью контролируем все пути подвоза тылового имущества и тылового обеспечения в Часов Яр, но мы близки к этому», — сказал Гагин РИА Новости. Он добавил, что российские военные уничтожают колонны с тыловым имуществом на дорогах, ведущих в город. По его словам, вскоре Часов Яр может потерять свое значение как транспортный узел для ВСУ. Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские штурмовики зачистили лесополосу на окраинах Часова Яра и вышли к жилой застройке. По его словам, в лесах располагалось большое количество укрепрайонов ВСУ, в том числе тех, что были «хорошо заглублены и оборудованы», передает RT. Военный корреспондент «Украина.ру», находящийся сейчас в Донецке, Александр Чаленко в беседе с URA.RU рассказал, что взятие города Часов Яр подготовит для российской армии почву для освобождения от украинских нацистов севера ДНР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ близки к тому, чтобы контролировать все пути снабжения ВСУ в Часовом Яре. Об этом сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. «Я не берусь сказать, что мы полностью контролируем все пути подвоза тылового имущества и тылового обеспечения в Часов Яр, но мы близки к этому», — сказал Гагин РИА Новости. Он добавил, что российские военные уничтожают колонны с тыловым имуществом на дорогах, ведущих в город. По его словам, вскоре Часов Яр может потерять свое значение как транспортный узел для ВСУ. Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские штурмовики зачистили лесополосу на окраинах Часова Яра и вышли к жилой застройке. По его словам, в лесах располагалось большое количество укрепрайонов ВСУ, в том числе тех, что были «хорошо заглублены и оборудованы», передает RT. Военный корреспондент «Украина.ру», находящийся сейчас в Донецке, Александр Чаленко в беседе с URA.RU рассказал, что взятие города Часов Яр подготовит для российской армии почву для освобождения от украинских нацистов севера ДНР.