05 апреля 2024

В ХМАО за два месяца 2024 года зафиксирован рост преступлений

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В ХМАО за два месяца зафиксирован незначительный рост преступлений Фото:

В ХМАО за первые два месяца 2024 года зафиксирован незначительный рост преступлений. Об этом рассказал замначальника полиции округа Александр Глущенко на заседании Общественного совета УМВД, передает журналист URA.RU

«В январе и в феврале отмечается незначительное количество зарегистрированных преступлений. К факторам, оказывающим негативное влияние [на оперативную обстановку], относится рост числа убийств, противоправных деяний против собственности, а также рост количества заведомо ложных сообщений об акте терроризма», — рассказал Александр Глущенко.

Половину зарегистрированных преступлений составляют правонарушения в сфере IT, кражи и наркопреступления, совершенные с применением дистанционных технологий. За два месяца в округе зарегистрировано 907 таких противоправных деяния. Чаще всего, отметил Глущенко, жертвами злоумышленников становятся пенсионеры. В январе—феврале от дистанционных мошенников пострадали 173 пожилых югорчанина.

Глущенко подчеркнул, что полиция стала чаще выявлять и пресекать преступления в сфере оборота наркотиков. За два месяца было пресечено 443 таких правонарушения, установлено 343 факта сбыта, 105 уголовных дел направлены в суд. Из незаконного оборота изъяты 46 килограммов запрещенных веществ, что на 53% больше чем за два месяца 2023 года.

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В ХМАО за первые два месяца 2024 года зафиксирован незначительный рост преступлений. Об этом рассказал замначальника полиции округа Александр Глущенко на заседании Общественного совета УМВД, передает журналист URA.RU «В январе и в феврале отмечается незначительное количество зарегистрированных преступлений. К факторам, оказывающим негативное влияние [на оперативную обстановку], относится рост числа убийств, противоправных деяний против собственности, а также рост количества заведомо ложных сообщений об акте терроризма», — рассказал Александр Глущенко. Половину зарегистрированных преступлений составляют правонарушения в сфере IT, кражи и наркопреступления, совершенные с применением дистанционных технологий. За два месяца в округе зарегистрировано 907 таких противоправных деяния. Чаще всего, отметил Глущенко, жертвами злоумышленников становятся пенсионеры. В январе—феврале от дистанционных мошенников пострадали 173 пожилых югорчанина. Глущенко подчеркнул, что полиция стала чаще выявлять и пресекать преступления в сфере оборота наркотиков. За два месяца было пресечено 443 таких правонарушения, установлено 343 факта сбыта, 105 уголовных дел направлены в суд. Из незаконного оборота изъяты 46 килограммов запрещенных веществ, что на 53% больше чем за два месяца 2023 года.
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