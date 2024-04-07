Происшествия Путин дал экстренное поручение главе МВД из-за паводков в регионах РФ Путин поручил Колокольцеву следить за порядком в регионах в зоне подтопления 07 апреля 2024 в 16:16 Размер текста - 17 + Владимир Путин поручил главе МВД контролировать зоны подтопления Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву следить за правопорядком в зонах паводков в российских регионах. Также он поручил министру следить за ситуацией в Курганской и Тюменской областях, где подтопления ожидаются. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Путин поручил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву обеспечить принятие необходимых мер охраны правопорядка, а также имущества граждан в районах, которые уже вошли в зону подтопления», — рассказал Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости. Также представитель Кремля уточнил, что президент поручил Колокольцеву контролировать ситуацию в регионах, где ожидаются подтопления. Так, о риске паводков сообщалось в Курганской и Тюменской областях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент России Владимир Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву следить за правопорядком в зонах паводков в российских регионах. Также он поручил министру следить за ситуацией в Курганской и Тюменской областях, где подтопления ожидаются. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Путин поручил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву обеспечить принятие необходимых мер охраны правопорядка, а также имущества граждан в районах, которые уже вошли в зону подтопления», — рассказал Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости. Также представитель Кремля уточнил, что президент поручил Колокольцеву контролировать ситуацию в регионах, где ожидаются подтопления. Так, о риске паводков сообщалось в Курганской и Тюменской областях. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям