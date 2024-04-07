Путин дал экстренное поручение главе МВД из-за паводков в регионах РФ

Путин поручил Колокольцеву следить за порядком в регионах в зоне подтопления
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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин поручил главе МВД контролировать зоны подтопления Фото:

Президент России Владимир Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву следить за правопорядком в зонах паводков в российских регионах. Также он поручил министру следить за ситуацией в Курганской и Тюменской областях, где подтопления ожидаются. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин поручил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву обеспечить принятие необходимых мер охраны правопорядка, а также имущества граждан в районах, которые уже вошли в зону подтопления», — рассказал Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости.

Также представитель Кремля уточнил, что президент поручил Колокольцеву контролировать ситуацию в регионах, где ожидаются подтопления. Так, о риске паводков сообщалось в Курганской и Тюменской областях.

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Президент России Владимир Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву следить за правопорядком в зонах паводков в российских регионах. Также он поручил министру следить за ситуацией в Курганской и Тюменской областях, где подтопления ожидаются. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Путин поручил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву обеспечить принятие необходимых мер охраны правопорядка, а также имущества граждан в районах, которые уже вошли в зону подтопления», — рассказал Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости. Также представитель Кремля уточнил, что президент поручил Колокольцеву контролировать ситуацию в регионах, где ожидаются подтопления. Так, о риске паводков сообщалось в Курганской и Тюменской областях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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