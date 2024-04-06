В Перми в загоревшемся автомобиле погибла 50-летняя женщина

Утром 7 апреля в Перми в загоревшемся после ДТП автомобиле погибла 50-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края.
«Около 08:00 7 апреля по улице Ирбитская в Перми двигался автомобиль Chevrolet Niva коричневого цвета под управлением водителя 1979 года рождения. Он допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva серебристого цвета под управлением водителя 1984 года рождения. В результате ДТП коричневый автомобиль загорелся, а пассажирка 1974 года рождения, находящаяся в нем, скончалась от полученных травм», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Обоих водителей доставили в больницу. Сотрудники органов внутренних дел проводят проверку и уточняют обстоятельства произошедшего.
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Утром 7 апреля в Перми в загоревшемся после ДТП автомобиле погибла 50-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края. «Около 08:00 7 апреля по улице Ирбитская в Перми двигался автомобиль Chevrolet Niva коричневого цвета под управлением водителя 1979 года рождения. Он допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva серебристого цвета под управлением водителя 1984 года рождения. В результате ДТП коричневый автомобиль загорелся, а пассажирка 1974 года рождения, находящаяся в нем, скончалась от полученных травм», — сообщили в telegram-канале ведомства. Обоих водителей доставили в больницу. Сотрудники органов внутренних дел проводят проверку и уточняют обстоятельства произошедшего.