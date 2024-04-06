06 апреля 2024
05 апреля 2024

В Перми в загоревшемся автомобиле погибла 50-летняя женщина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авария. Тюмень, дтп, авария
Автомобиль загорелся из-за столкновения (архивное фото) Фото:

Утром 7 апреля в Перми в загоревшемся после ДТП автомобиле погибла 50-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края.

«Около 08:00 7 апреля по улице Ирбитская в Перми двигался автомобиль Chevrolet Niva коричневого цвета под управлением водителя 1979 года рождения. Он допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva серебристого цвета под управлением водителя 1984 года рождения. В результате ДТП коричневый автомобиль загорелся, а пассажирка 1974 года рождения, находящаяся в нем, скончалась от полученных травм», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Обоих водителей доставили в больницу. Сотрудники органов внутренних дел проводят проверку и уточняют обстоятельства произошедшего.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Утром 7 апреля в Перми в загоревшемся после ДТП автомобиле погибла 50-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края. «Около 08:00 7 апреля по улице Ирбитская в Перми двигался автомобиль Chevrolet Niva коричневого цвета под управлением водителя 1979 года рождения. Он допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva серебристого цвета под управлением водителя 1984 года рождения. В результате ДТП коричневый автомобиль загорелся, а пассажирка 1974 года рождения, находящаяся в нем, скончалась от полученных травм», — сообщили в telegram-канале ведомства. Обоих водителей доставили в больницу. Сотрудники органов внутренних дел проводят проверку и уточняют обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...