Путину рассказали о самой популярной рыбе среди россиян

Глава Росрыболовства: сардина — самая популярная рыба у россиян

08 апреля 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

Владимиру Путину доложили о рекордном улове за последние 30 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Самой популярной рыбой у россиян является сардина (иваси). Об этом рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. «Сардина (иваси) — популярная рыба у россиян — у нее тоже в этом году большой объем: 544 тысячи тонн», — сказал Шестаков. Ход встречи опубликован на сайте Кремля. Он добавил, что российское судно побило мировой рекорд, выловив за год более 90 тысяч тонн, осуществляя этот промысел. По словам Шестакова, российскими рыбаками добыт рекордный улов за последние 30 лет — 5,3 миллиона тонн. Основной рыбой был минтай и лососевые, заключил он. Ранее Госдума приняла закон о денонсации соглашения 1956 года, которое давало британским морякам право ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря. Тогда спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что благодаря инициативе Путина, Россия вернула себе рыбу, которую англичане ели в течение 68 лет. Речь шла о рыбе, которую британские моряки могли ловить в российских водах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самой популярной рыбой у россиян является сардина (иваси). Об этом рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. «Сардина (иваси) — популярная рыба у россиян — у нее тоже в этом году большой объем: 544 тысячи тонн», — сказал Шестаков. Ход встречи опубликован на сайте Кремля. Он добавил, что российское судно побило мировой рекорд, выловив за год более 90 тысяч тонн, осуществляя этот промысел. По словам Шестакова, российскими рыбаками добыт рекордный улов за последние 30 лет — 5,3 миллиона тонн. Основной рыбой был минтай и лососевые, заключил он. Ранее Госдума приняла закон о денонсации соглашения 1956 года, которое давало британским морякам право ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря. Тогда спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что благодаря инициативе Путина, Россия вернула себе рыбу, которую англичане ели в течение 68 лет. Речь шла о рыбе, которую британские моряки могли ловить в российских водах.