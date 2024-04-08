Федеральному министру устроили экскурсию по танковому конвейеру УВЗ

Во время рабочего визита в Нижний Тагил (Свердловская область) министр науки и просвещения Валерий Фальков посетил «Уралвагонзавод» (входит в концерн УВХ госкорпорации Ростех). Там ему показали танковый конвейер, где собирают танки Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв», сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия.
«В сопровождении и. о. губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова и заместителя генерального директора по персоналу концерна Александра Буркова министр прошел по единственному в России танковому конвейеру, расположенному в сборочном цехе предприятия, и увидел, как и чьими руками создаются самые современные боевые машины для Российской армии — танки Т-72Б3М и Т-90М „Прорыв“», — рассказали в пресс-службе.
Как ранее сообщало агентство, Фальков также посетил в Нижнем Тагиле машиностроительный техникум, где готовят рабочих для УВЗ, а также провел совещание на тему обеспечения кадрами ключевых предприятий региона. Вместе с ним в Нижнем Тагиле работали ректор УрФУ Виктор Кокшаров, министр образования Юрий Биктуганов, помощник полпреда в УрФО Евгений Гурарий.
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