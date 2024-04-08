В Челябинске под окнами многоэтажки нашли труп

Тело мужчины обнаружили у одного из домов на Краснопольском проспекте
В Челябинске на Краснопольском проспекте 8 апреля под окнами дома обнаружили тело мужчины. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Тело мужчины обнаружили на Краснопольском проспекте», — уточнили URA.RU в областном главке. Трагедия произошла у дома №17.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу СУ СКР по региону. Там обещали уточнить информацию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!