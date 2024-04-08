В Челябинске под окнами многоэтажки нашли труп

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Эстафета паралимпийского огня Сочи-2014. Екатеринбург, мигалки, полиция, проблесковый маячок
Тело мужчины обнаружили у одного из домов на Краснопольском проспекте Фото:

В Челябинске на Краснопольском проспекте 8 апреля под окнами дома обнаружили тело мужчины. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Тело мужчины обнаружили на Краснопольском проспекте», — уточнили URA.RU в областном главке. Трагедия произошла у дома №17.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу СУ СКР по региону. Там обещали уточнить информацию.

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В Челябинске на Краснопольском проспекте 8 апреля под окнами дома обнаружили тело мужчины. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Тело мужчины обнаружили на Краснопольском проспекте», — уточнили URA.RU в областном главке. Трагедия произошла у дома №17. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу СУ СКР по региону. Там обещали уточнить информацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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