«Яндекс» запустил эксперимент для жителей российских городов

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Виды Москвы. Москва, прохожие, пешеходы, москва сити
«Яндекс Карты» в новом режим работы будут анализировать предпочтения человека на базе искусственного интеллекта Фото:

В Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге служба «Яндекс Карты» запустила эксперимент в виде персональных рекомендаций для пользователей. В этом режиме будут проанализированы предпочтения человека и подобраны подходящие для него места — кафе, бары и рестораны. Об этом сообщает Forbes.

»«Идеи» изучают поведение пользователя в «Яндекс Картах», наблюдают за похожими на пользователя людьми, оценивают отзывы на те или иные организации и показывают пользователю «персональную карту с местами, которые могут ему «зайти»», — передает издание информацию из компании. Эксперимент распространяется на Екатеринбург, Москву, Новосибирск и Санкт-Петербург.

В режиме «Идеи» «Яндекс Карты» используют технологии искусственного интеллекта. У каждого места на карте есть подпись и фотография, которая создана YandexGPT. В подписи объясняется, почему пользователь должен посетить то или иное место. Кроме того, сервису можно указать, как именно человек хочет провести время: «Выпить», «Поесть» или «Перекусить».

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В Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге служба «Яндекс Карты» запустила эксперимент в виде персональных рекомендаций для пользователей. В этом режиме будут проанализированы предпочтения человека и подобраны подходящие для него места — кафе, бары и рестораны. Об этом сообщает Forbes. »«Идеи» изучают поведение пользователя в «Яндекс Картах», наблюдают за похожими на пользователя людьми, оценивают отзывы на те или иные организации и показывают пользователю «персональную карту с местами, которые могут ему «зайти»», — передает издание информацию из компании. Эксперимент распространяется на Екатеринбург, Москву, Новосибирск и Санкт-Петербург. В режиме «Идеи» «Яндекс Карты» используют технологии искусственного интеллекта. У каждого места на карте есть подпись и фотография, которая создана YandexGPT. В подписи объясняется, почему пользователь должен посетить то или иное место. Кроме того, сервису можно указать, как именно человек хочет провести время: «Выпить», «Поесть» или «Перекусить».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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