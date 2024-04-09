«Яндекс» запустил эксперимент для жителей российских городов

09 апреля 2024 в 12:05 Размер текста - 17 +

«Яндекс Карты» в новом режим работы будут анализировать предпочтения человека на базе искусственного интеллекта Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге служба «Яндекс Карты» запустила эксперимент в виде персональных рекомендаций для пользователей. В этом режиме будут проанализированы предпочтения человека и подобраны подходящие для него места — кафе, бары и рестораны. Об этом сообщает Forbes. »«Идеи» изучают поведение пользователя в «Яндекс Картах», наблюдают за похожими на пользователя людьми, оценивают отзывы на те или иные организации и показывают пользователю «персональную карту с местами, которые могут ему «зайти»», — передает издание информацию из компании. Эксперимент распространяется на Екатеринбург, Москву, Новосибирск и Санкт-Петербург. В режиме «Идеи» «Яндекс Карты» используют технологии искусственного интеллекта. У каждого места на карте есть подпись и фотография, которая создана YandexGPT. В подписи объясняется, почему пользователь должен посетить то или иное место. Кроме того, сервису можно указать, как именно человек хочет провести время: «Выпить», «Поесть» или «Перекусить». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге служба «Яндекс Карты» запустила эксперимент в виде персональных рекомендаций для пользователей. В этом режиме будут проанализированы предпочтения человека и подобраны подходящие для него места — кафе, бары и рестораны. Об этом сообщает Forbes. »«Идеи» изучают поведение пользователя в «Яндекс Картах», наблюдают за похожими на пользователя людьми, оценивают отзывы на те или иные организации и показывают пользователю «персональную карту с местами, которые могут ему «зайти»», — передает издание информацию из компании. Эксперимент распространяется на Екатеринбург, Москву, Новосибирск и Санкт-Петербург. В режиме «Идеи» «Яндекс Карты» используют технологии искусственного интеллекта. У каждого места на карте есть подпись и фотография, которая создана YandexGPT. В подписи объясняется, почему пользователь должен посетить то или иное место. Кроме того, сервису можно указать, как именно человек хочет провести время: «Выпить», «Поесть» или «Перекусить».