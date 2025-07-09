Дроны ВСУ атаковали пляж в Курске, есть погибшие: карта БПЛА за 9 июля

В течение ночи с 8 на 9 июля системы ПВО России уничтожили и перехватили 86 украинских беспилотников, которые стремились атаковать территории нескольких регионов страны. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил уничтожение двух дронов, направлявшихся в сторону столицы, что вызвало временные ограничения в городском аэропорту Шереметьево.
В Рыльске Курской области в результате атак БПЛА пострадали две женщины, одной из которых потребовалась госпитализация. Подробнее об атаках ВСУ по регионам России — в материале URA.RU.
Системы ПВО перехватили 86 украинских беспилотников
ВСУ вновь предприняли попытку массированной атаки по территории РФ. В ночь на 9 июля системы противовоздушной обороны России уничтожили и перехватили 86 украинских беспилотников в ряде регионов страны, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили представители ведомства в своем telegram-канале. В Курской области было уничтожено наибольшее количество беспилотников — 23 единицы.
В Брянской области сбито 16 БПЛА, в Тульской — 15, в Белгородской и Орловской областях по 12 дронов соответственно. В Московском регионе сбиты четыре беспилотника, из них два направлялись в сторону Москвы. Также два аппарата были ликвидированы над территорией Смоленской области, по одному — над Воронежской и Рязанской областями.
Два БПЛА ВСУ уничтожили в небе над Смоленской областью
Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил в своем telegram-канале о том, что над регионом были успешно уничтожены два украинских беспилотника. По словам главы региона, Смоленская область вновь подверглась атаке со стороны ВСУ.
На данный момент, по предварительной информации, жертв и разрушений в результате происшествия не зарегистрировано. Оперативные службы направлены на место падения обломков для оценки ситуации и выполнения необходимых действий.
Анохин заверил жителей области о том, что ситуация находится под постоянным контролем, а службы безопасности работают над защитой населения. Он также призвал граждан соблюдать правила предосторожности и не снимать на фото и видео работу средств противовоздушной обороны, чтобы не ставить под угрозу безопасность.
В Тульской области отменили опасность атаки беспилотников
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил в своем telegram-канале, что угроза атаки беспилотников отменена. Предупреждение было объявлено в 22:45 по московскому времени во вторник и длилось более восьми часов.
«Дорогие жители! В Тульской области снята угроза атаки БПЛА», — отметил губернатор.
Беспилотник упал на детскую коляску на городском пляже в Курске
Вечером 8 июля один из беспилотников ВСУ атаковал городской пляж в Курске и упал на детскую коляску. В результате ЧП пострадали женщина и ребенок. Об этом сообщила корреспондент с места происшествия.
«Именно на этом месте пострадала женщина с ребенком. Здесь рядом можно видеть обломки беспилотника и то, что осталось от сгоревшей коляски. Уже прошли первичные следственные действия. На месте работало инженерно-техническое отделение Росгвардии», — рассказала корреспондент РЕН.ТВ.
Сообщается, что в данный момент находиться на городском пляже Курска небезопасно. Работы по исследованию последствий будут возобновлены утром.
В Главном военном Следственном управлении Следственного комитета РФ сообщили, что сейчас проводится осмотр местности и изучение последствий падения беспилотника. Специалисты нашли обломки дрона и поражающие элементы в виде шариков, которые будут направлены на экспертизу для определения типа беспилотника, примененного ВСУ для атаки на мирных жителей.
Два дрона сбиты на подлете к Москве
Сергей Собянин сообщил в своем telegram-канале о том, что российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотник, который направлялся на столицу. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Кроме того, якобы был зафиксирован второй беспилотник, также уничтоженный вблизи Москвы, о чем Собянин сообщил через несколько минут после первого инцидента. В связи с угрозой безопасности столичный аэропорт Шереметьево ввел ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Удары дронов ВСУ по Рыльску: пострадали две женщины
В ночь на 9 июля в результате атак украинских беспилотников в Рыльске Курской области произошли несколько инцидентов. Как сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем telegram-канале, украинский дрон атаковал инфекционный корпус Рыльской центральной районной больницы и здание скорой помощи.
В результате удара повреждено остекление этих зданий, а также загорелась кровля. Кроме того, второй беспилотник совершил атаку на административное здание ЗАО «Агрофирма Рыльская», что привело к возгоранию. Хинштейн подтвердил информацию, опубликовав видео, на котором местные жители стараются самостоятельно справиться с огнем.
В результате нападений пострадали две женщины. Одна из них, 30-летняя местная жительница, получила резаное ранение грудной клетки и находится в состоянии средней тяжести. Вторая женщина, 51 год, получила необходимую медицинскую помощь на месте.
Хинштейн отметил, что утром запланирован обход домов, в ходе которого будет оценен ущерб. Он также пообещал, что все поврежденные здания будут восстановлены.
В Тульской области уничтожили 15 БПЛА
Российские силы противовоздушной обороны уничтожили 15 беспилотников, нацеленных на регион. Атака со стороны украинских вооруженных сил произошла с 21:00 мск 8 июля до 06:00 мск 9 июля. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем telegram-канале.
По его информации, в результате отражения угрозы пострадавших и повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Он отметил, что угрозы остаются, и в регионе по-прежнему сохраняется опасность атак БПЛА, оповещение о которой было объявлено в 22:44 мск 8 июля. Губернатор призвал жителей быть внимательными и в случае обнаружения подозрительных предметов немедленно сообщать об этом в экстренные службы.
В Самарской области отменили опасность атаки беспилотников
На территории Самарской области снята угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает приложение МЧС России.
«Внимание! В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА!» — говорилось в официальном сообщении. Угроза действовала в регионе с 03:42 (02:42 мск). Жители области были заранее предупреждены о возможной опасности.
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