09 апреля 2024

Новых работников челябинского завода отвели в убежище. Фото

Союзмаш: для новых сотрудников СКБ «Турбина» в Челябинске провели экскурсию
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Крыма. Крым, убежище
Сотрудникам показали убежище гражданской обороны Фото:

Вновь принятых работников на СКБ «Турбина» в Челябинске отвели в убежище гражданской обороны. Как рассказали в пресс-службе регионального отделения Союза машиностроителей России, в ходе экскурсии сотрудники познакомились с историей завода, производством и соцобъектами.

«На челябинском предприятии СКБ „Турбина“ организовали экскурсию для новых сотрудников в рамках программы их адаптации. После просмотра фильма об СКБ „Турбина“ коллектив осмотрел убежище гражданской обороны, литейный цех и роботизированный комплекс», — пояснили в союзмаше.

Также в программу экскурсии включили посещение музея предприятия. В числе соцобъектов компании челябинцы осмотрели работающие тренажерные залы. Посещение экскурсии позволило новым работникам получить представление обо всех аспектах работы на заводе.

Новичкам показали производственную площадку и соцобъекты
Новичкам показали производственную площадку и соцобъекты
Фото:

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Вновь принятых работников на СКБ «Турбина» в Челябинске отвели в убежище гражданской обороны. Как рассказали в пресс-службе регионального отделения Союза машиностроителей России, в ходе экскурсии сотрудники познакомились с историей завода, производством и соцобъектами. «На челябинском предприятии СКБ „Турбина“ организовали экскурсию для новых сотрудников в рамках программы их адаптации. После просмотра фильма об СКБ „Турбина“ коллектив осмотрел убежище гражданской обороны, литейный цех и роботизированный комплекс», — пояснили в союзмаше. Также в программу экскурсии включили посещение музея предприятия. В числе соцобъектов компании челябинцы осмотрели работающие тренажерные залы. Посещение экскурсии позволило новым работникам получить представление обо всех аспектах работы на заводе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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