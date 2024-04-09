Вновь принятых работников на СКБ «Турбина» в Челябинске отвели в убежище гражданской обороны. Как рассказали в пресс-службе регионального отделения Союза машиностроителей России, в ходе экскурсии сотрудники познакомились с историей завода, производством и соцобъектами.
«На челябинском предприятии СКБ „Турбина“ организовали экскурсию для новых сотрудников в рамках программы их адаптации. После просмотра фильма об СКБ „Турбина“ коллектив осмотрел убежище гражданской обороны, литейный цех и роботизированный комплекс», — пояснили в союзмаше.
Также в программу экскурсии включили посещение музея предприятия. В числе соцобъектов компании челябинцы осмотрели работающие тренажерные залы. Посещение экскурсии позволило новым работникам получить представление обо всех аспектах работы на заводе.
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