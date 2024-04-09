Общество Работа Новых работников челябинского завода отвели в убежище. Фото Союзмаш: для новых сотрудников СКБ «Турбина» в Челябинске провели экскурсию 10 апреля 2024 в 10:35 Размер текста - 17 + Сотрудникам показали убежище гражданской обороны Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Вновь принятых работников на СКБ «Турбина» в Челябинске отвели в убежище гражданской обороны. Как рассказали в пресс-службе регионального отделения Союза машиностроителей России, в ходе экскурсии сотрудники познакомились с историей завода, производством и соцобъектами. «На челябинском предприятии СКБ „Турбина“ организовали экскурсию для новых сотрудников в рамках программы их адаптации. После просмотра фильма об СКБ „Турбина“ коллектив осмотрел убежище гражданской обороны, литейный цех и роботизированный комплекс», — пояснили в союзмаше. Также в программу экскурсии включили посещение музея предприятия. В числе соцобъектов компании челябинцы осмотрели работающие тренажерные залы. Посещение экскурсии позволило новым работникам получить представление обо всех аспектах работы на заводе. Новичкам показали производственную площадку и соцобъекты пресс-служба отделения Союза машиностроителей РФ Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Вновь принятых работников на СКБ «Турбина» в Челябинске отвели в убежище гражданской обороны. Как рассказали в пресс-службе регионального отделения Союза машиностроителей России, в ходе экскурсии сотрудники познакомились с историей завода, производством и соцобъектами. «На челябинском предприятии СКБ „Турбина“ организовали экскурсию для новых сотрудников в рамках программы их адаптации. После просмотра фильма об СКБ „Турбина“ коллектив осмотрел убежище гражданской обороны, литейный цех и роботизированный комплекс», — пояснили в союзмаше. Также в программу экскурсии включили посещение музея предприятия. В числе соцобъектов компании челябинцы осмотрели работающие тренажерные залы. Посещение экскурсии позволило новым работникам получить представление обо всех аспектах работы на заводе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям