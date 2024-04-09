09 апреля 2024

В Перми появился туристический маршрут по больницам

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Пермского края Максима Решетникова в краевую детскую больницу. Пермь, больница
Краевая детская больница — тоже входит в маршрут Фото:

В Перми для туристов разработали еще один экскурсионный маршрут. Он проходит через больницы, учебные заведения города и рассказывает об истории медицины в Прикамье. О концепции URA.RU рассказал историк Денис Думлер.

«Рассказ будет как о врачах дореволюционной России, то есть это доктор Граль, Михаил Гамалея, так и о наших современных врачах, советских медиках. Про академика Вагнера, Суханова, Корюкину и других», — сообщил Думлер.

Участников экскурсии проведут через здания Пермского медуниверситета, больниц имени доктора Граля, имени Корюкиной, имени Пичугина, новой поликлиники Ленинского района и других учреждений. Маршрут назвали «10000 шагов в медицину». Его разработали в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики Пермского края. По словам главного врача Центра Юлии Власовой, они будут готовить волонтеров медиков и обучать их работе гида для работы на маршруте.

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В Перми для туристов разработали еще один экскурсионный маршрут. Он проходит через больницы, учебные заведения города и рассказывает об истории медицины в Прикамье. О концепции URA.RU рассказал историк Денис Думлер. «Рассказ будет как о врачах дореволюционной России, то есть это доктор Граль, Михаил Гамалея, так и о наших современных врачах, советских медиках. Про академика Вагнера, Суханова, Корюкину и других», — сообщил Думлер. Участников экскурсии проведут через здания Пермского медуниверситета, больниц имени доктора Граля, имени Корюкиной, имени Пичугина, новой поликлиники Ленинского района и других учреждений. Маршрут назвали «10000 шагов в медицину». Его разработали в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики Пермского края. По словам главного врача Центра Юлии Власовой, они будут готовить волонтеров медиков и обучать их работе гида для работы на маршруте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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