В Перми появился туристический маршрут по больницам

В Перми для туристов разработали еще один экскурсионный маршрут. Он проходит через больницы, учебные заведения города и рассказывает об истории медицины в Прикамье. О концепции URA.RU рассказал историк Денис Думлер.
«Рассказ будет как о врачах дореволюционной России, то есть это доктор Граль, Михаил Гамалея, так и о наших современных врачах, советских медиках. Про академика Вагнера, Суханова, Корюкину и других», — сообщил Думлер.
Участников экскурсии проведут через здания Пермского медуниверситета, больниц имени доктора Граля, имени Корюкиной, имени Пичугина, новой поликлиники Ленинского района и других учреждений. Маршрут назвали «10000 шагов в медицину». Его разработали в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики Пермского края. По словам главного врача Центра Юлии Власовой, они будут готовить волонтеров медиков и обучать их работе гида для работы на маршруте.
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В Перми для туристов разработали еще один экскурсионный маршрут. Он проходит через больницы, учебные заведения города и рассказывает об истории медицины в Прикамье. О концепции URA.RU рассказал историк Денис Думлер. «Рассказ будет как о врачах дореволюционной России, то есть это доктор Граль, Михаил Гамалея, так и о наших современных врачах, советских медиках. Про академика Вагнера, Суханова, Корюкину и других», — сообщил Думлер. Участников экскурсии проведут через здания Пермского медуниверситета, больниц имени доктора Граля, имени Корюкиной, имени Пичугина, новой поликлиники Ленинского района и других учреждений. Маршрут назвали «10000 шагов в медицину». Его разработали в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики Пермского края. По словам главного врача Центра Юлии Власовой, они будут готовить волонтеров медиков и обучать их работе гида для работы на маршруте.