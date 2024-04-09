В Перми появился туристический маршрут по больницам

10 апреля 2024 в 13:54 Размер текста - 17 +

Краевая детская больница — тоже входит в маршрут Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В Перми для туристов разработали еще один экскурсионный маршрут. Он проходит через больницы, учебные заведения города и рассказывает об истории медицины в Прикамье. О концепции URA.RU рассказал историк Денис Думлер. «Рассказ будет как о врачах дореволюционной России, то есть это доктор Граль, Михаил Гамалея, так и о наших современных врачах, советских медиках. Про академика Вагнера, Суханова, Корюкину и других», — сообщил Думлер. Участников экскурсии проведут через здания Пермского медуниверситета, больниц имени доктора Граля, имени Корюкиной, имени Пичугина, новой поликлиники Ленинского района и других учреждений. Маршрут назвали «10000 шагов в медицину». Его разработали в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики Пермского края. По словам главного врача Центра Юлии Власовой, они будут готовить волонтеров медиков и обучать их работе гида для работы на маршруте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми для туристов разработали еще один экскурсионный маршрут. Он проходит через больницы, учебные заведения города и рассказывает об истории медицины в Прикамье. О концепции URA.RU рассказал историк Денис Думлер. «Рассказ будет как о врачах дореволюционной России, то есть это доктор Граль, Михаил Гамалея, так и о наших современных врачах, советских медиках. Про академика Вагнера, Суханова, Корюкину и других», — сообщил Думлер. Участников экскурсии проведут через здания Пермского медуниверситета, больниц имени доктора Граля, имени Корюкиной, имени Пичугина, новой поликлиники Ленинского района и других учреждений. Маршрут назвали «10000 шагов в медицину». Его разработали в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики Пермского края. По словам главного врача Центра Юлии Власовой, они будут готовить волонтеров медиков и обучать их работе гида для работы на маршруте.