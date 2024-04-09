Пермский военнослужащий рассказал о ближнем бое с танком Leopard в зоне СВО

Пермский военнослужащий получил ранение в ходе ближнего боя с танком Leopard

10 апреля 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

«Леопард» заметил группу российских разведчиков, которая выполняла боевое задание (архивное фото) Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащий из Перми Павел Власов получил ранение, но остался жив в ходе прямого боя с участием танка Leopard («Леопард») в зоне СВО. Историю пермяк разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам Власова, встреча с «агрессивной механической «кошкой» оставила неприятные впечатления. Боец находился в группе, которая отправилась в разведку. Военнослужащие выполнили задание и готовились отойти, но потеряли одного из сослуживцев и остались ждать его. В это время группу заметил Leopard. В результате выстрела танка российские бойцы получили серьезные ранения. «Время, потраченное на „поиски“ бойца, к сожалению, сработало против нас. Танк в поле сравнялся с нами, и отработал по нашей группе. Мне в каску прилетел и застрял осколок от снаряда размером примерно с мизинец — зацепил голову. Командир пошутил, мол фартовый говорит ты, нужен ты еще в этой жизни для чего-то. Ну, и, конечно же, получил сильную контузию», — написал Власов. Также тяжелые ранения, по словам пермяка, получили еще два бойца, находившихся в группе: один из них едва не потерял руку, а второму обожгло лицо. Группа подобрала раненых и вернулась с задания. При этом Павел, несмотря на сильную контузию, прикрывал своих сослуживцев во время отхода. Участник спецоперации уточнил, что бой, о котором он рассказал, произошел полгода назад. Сейчас бойцы, которые в нем участвовали, восстанавливаются. URA.RU рассказывало о награждении четверых военнослужащих 42-й гвардейской мотострелковой Евпаторийской дивизии за уничтоженные в ходе СВО «Леопарды». Решение о денежном вознаграждении за сбитую вражескую технику приняло руководство компании «ФОРЭС». Павел Власов получил ранение в голову от выстрела танка leopard Павел Власов, «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнослужащий из Перми Павел Власов получил ранение, но остался жив в ходе прямого боя с участием танка Leopard («Леопард») в зоне СВО. Историю пермяк разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам Власова, встреча с «агрессивной механической «кошкой» оставила неприятные впечатления. Боец находился в группе, которая отправилась в разведку. Военнослужащие выполнили задание и готовились отойти, но потеряли одного из сослуживцев и остались ждать его. В это время группу заметил Leopard. В результате выстрела танка российские бойцы получили серьезные ранения. «Время, потраченное на „поиски“ бойца, к сожалению, сработало против нас. Танк в поле сравнялся с нами, и отработал по нашей группе. Мне в каску прилетел и застрял осколок от снаряда размером примерно с мизинец — зацепил голову. Командир пошутил, мол фартовый говорит ты, нужен ты еще в этой жизни для чего-то. Ну, и, конечно же, получил сильную контузию», — написал Власов. Также тяжелые ранения, по словам пермяка, получили еще два бойца, находившихся в группе: один из них едва не потерял руку, а второму обожгло лицо. Группа подобрала раненых и вернулась с задания. При этом Павел, несмотря на сильную контузию, прикрывал своих сослуживцев во время отхода. Участник спецоперации уточнил, что бой, о котором он рассказал, произошел полгода назад. Сейчас бойцы, которые в нем участвовали, восстанавливаются. URA.RU рассказывало о награждении четверых военнослужащих 42-й гвардейской мотострелковой Евпаторийской дивизии за уничтоженные в ходе СВО «Леопарды». Решение о денежном вознаграждении за сбитую вражескую технику приняло руководство компании «ФОРЭС».