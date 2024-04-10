Дизайнер из ХМАО сошьет свадебное платье в цвете флага России к 9 Мая

Дизайнер из Сургута Анастасия Кузьмина сошьет свадебное платье в цвете флага России. Наряд презентуют в День Победы, сообщила URA.RU Кузьмина.
«Платье будет цвета российского флага с очень длинным шлейфом. На 9 Мая модель в этом платье выйдет в общественное место», — поделилась с агентством Кузьмина.
С помощью необычного свадебного платья дизайнер хочет выразить патриотические чувства. «Это о том, что я патриотка и люблю Россию», — пояснила собеседница.
Ранее URA.RU рассказывало о новом тренде свадебных платьев в ХМАО. У югорских невест стали популярны корсетные подвенечные платья, украшенные цветочной вышивкой, перьями и пайетками. Спросом пользуются как длинные, так и укороченные модели.
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