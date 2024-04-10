10 апреля 2024

Дизайнер из ХМАО сошьет свадебное платье в цвете флага России к 9 Мая

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, свадебное платье, свадебный салон
Дизайнер из Сургута Анастасия Кузьмина сошьет свадебное платье в цвете флага России к 9 Мая Фото:

Дизайнер из Сургута Анастасия Кузьмина сошьет свадебное платье в цвете флага России. Наряд презентуют в День Победы, сообщила URA.RU Кузьмина.

«Платье будет цвета российского флага с очень длинным шлейфом. На 9 Мая модель в этом платье выйдет в общественное место», — поделилась с агентством Кузьмина.

С помощью необычного свадебного платья дизайнер хочет выразить патриотические чувства. «Это о том, что я патриотка и люблю Россию», — пояснила собеседница.

Ранее URA.RU рассказывало о новом тренде свадебных платьев в ХМАО. У югорских невест стали популярны корсетные подвенечные платья, украшенные цветочной вышивкой, перьями и пайетками. Спросом пользуются как длинные, так и укороченные модели.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дизайнер из Сургута Анастасия Кузьмина сошьет свадебное платье в цвете флага России. Наряд презентуют в День Победы, сообщила URA.RU Кузьмина. «Платье будет цвета российского флага с очень длинным шлейфом. На 9 Мая модель в этом платье выйдет в общественное место», — поделилась с агентством Кузьмина. С помощью необычного свадебного платья дизайнер хочет выразить патриотические чувства. «Это о том, что я патриотка и люблю Россию», — пояснила собеседница. Ранее URA.RU рассказывало о новом тренде свадебных платьев в ХМАО. У югорских невест стали популярны корсетные подвенечные платья, украшенные цветочной вышивкой, перьями и пайетками. Спросом пользуются как длинные, так и укороченные модели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...