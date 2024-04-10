10 апреля 2024

Появилось видео задержания геймера в клубе Нижнего Тагила от первого лица

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Геймера задержали в компьютерном клубе «КиберПрайд» Фото:

Появились кадры задержания 21-летнего жителя Нижнего Тагила в компьютерном клубе за преступление, которое он совершил в 2022 году. Видео от первого лица публикует ГУ МВД по Свердловской области.

Задержание прошло 9 апреля. Полицейские при силовой поддержке ОМОНа взяли юношу, когда он играл в Counter-Strike. Ему вменяют эпизод, который был совершен в 2022 году вместе с подельником. По словам потерпевшего, у него забрали деньги, обвиняя в торговле наркотиками. Заявление он написал после того, как узнал, что его обидчики арестованы.

Сейчас обе преступника находятся в СИЗО. Первого арестовали за разбойное нападение. Второй ранее уже был осужден за грабеж и привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД и нахождение в наркотическом состоянии. Возбуждены уголовные дела, которые направлены в суды Нижнего Тагила.

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Появились кадры задержания 21-летнего жителя Нижнего Тагила в компьютерном клубе за преступление, которое он совершил в 2022 году. Видео от первого лица публикует ГУ МВД по Свердловской области. Задержание прошло 9 апреля. Полицейские при силовой поддержке ОМОНа взяли юношу, когда он играл в Counter-Strike. Ему вменяют эпизод, который был совершен в 2022 году вместе с подельником. По словам потерпевшего, у него забрали деньги, обвиняя в торговле наркотиками. Заявление он написал после того, как узнал, что его обидчики арестованы. Сейчас обе преступника находятся в СИЗО. Первого арестовали за разбойное нападение. Второй ранее уже был осужден за грабеж и привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД и нахождение в наркотическом состоянии. Возбуждены уголовные дела, которые направлены в суды Нижнего Тагила.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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