Появилось видео задержания геймера в клубе Нижнего Тагила от первого лица

11 апреля 2024 в 11:36 Размер текста - 17 +

Геймера задержали в компьютерном клубе «КиберПрайд» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Появились кадры задержания 21-летнего жителя Нижнего Тагила в компьютерном клубе за преступление, которое он совершил в 2022 году. Видео от первого лица публикует ГУ МВД по Свердловской области. Задержание прошло 9 апреля. Полицейские при силовой поддержке ОМОНа взяли юношу, когда он играл в Counter-Strike. Ему вменяют эпизод, который был совершен в 2022 году вместе с подельником. По словам потерпевшего, у него забрали деньги, обвиняя в торговле наркотиками. Заявление он написал после того, как узнал, что его обидчики арестованы. Сейчас обе преступника находятся в СИЗО. Первого арестовали за разбойное нападение. Второй ранее уже был осужден за грабеж и привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД и нахождение в наркотическом состоянии. Возбуждены уголовные дела, которые направлены в суды Нижнего Тагила. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Появились кадры задержания 21-летнего жителя Нижнего Тагила в компьютерном клубе за преступление, которое он совершил в 2022 году. Видео от первого лица публикует ГУ МВД по Свердловской области. Задержание прошло 9 апреля. Полицейские при силовой поддержке ОМОНа взяли юношу, когда он играл в Counter-Strike. Ему вменяют эпизод, который был совершен в 2022 году вместе с подельником. По словам потерпевшего, у него забрали деньги, обвиняя в торговле наркотиками. Заявление он написал после того, как узнал, что его обидчики арестованы. Сейчас обе преступника находятся в СИЗО. Первого арестовали за разбойное нападение. Второй ранее уже был осужден за грабеж и привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД и нахождение в наркотическом состоянии. Возбуждены уголовные дела, которые направлены в суды Нижнего Тагила.