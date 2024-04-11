Челябинская прокуратура защитила права юного спортсмена

11 апреля 2024 в 13:44 Размер текста - 17 +

Прокуратура провела проверку по факту нарушения прав несовершеннолетнего Фото: Илья Московец © URA.RU Прокуратура Троицка (Челябинская область) защитила права юного спортсмена, который был вынужден, после того как его не пустили в Снежинск на соревнования, около пяти часов без сопровождения взрослых дожидаться их окончания на КПП. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства, из-за случившегося сотрудника спортшколы привлекли к административной ответственности. «По приезду в Снежинск одному из несовершеннолетних было отказано в пропуске в город. Впоследствии он порядка пяти часов пребывал на контрольно-пропускном пункте в отсутствие питания, воды и места ожидания без сопровождения ответственного лица. Законного представителя несовершеннолетнего ответственные лица о случившемся не уведомили, сложившуюся ситуацию не урегулировали», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что к данному нарушению добавилось еще и то, что директор спортшколы не назначил никого ответственным за перевозку детей. В связи со всеми выявленными нарушениями прокурором в отношении спортшколы было внесено представление, по результатам рассмотрения которого ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура Троицка (Челябинская область) защитила права юного спортсмена, который был вынужден, после того как его не пустили в Снежинск на соревнования, около пяти часов без сопровождения взрослых дожидаться их окончания на КПП. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства, из-за случившегося сотрудника спортшколы привлекли к административной ответственности. «По приезду в Снежинск одному из несовершеннолетних было отказано в пропуске в город. Впоследствии он порядка пяти часов пребывал на контрольно-пропускном пункте в отсутствие питания, воды и места ожидания без сопровождения ответственного лица. Законного представителя несовершеннолетнего ответственные лица о случившемся не уведомили, сложившуюся ситуацию не урегулировали», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что к данному нарушению добавилось еще и то, что директор спортшколы не назначил никого ответственным за перевозку детей. В связи со всеми выявленными нарушениями прокурором в отношении спортшколы было внесено представление, по результатам рассмотрения которого ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.