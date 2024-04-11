В Перми пройдет вечеринка в стиле культового фестиваля «Burning Man»

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Вход на вечеринку в стиле «Burning Man» платный Фото:

Пермский гастробар «В люди» решил провести вечеринку в стиле известного фестиваля «Burning Man». На мероприятии выступит команда Attraction, музыкальные дуэты Para Noir и Melarmony.

«Событие, вдохновленное культовым фестивалем „Burning Man“. Новые знакомства, обмен энергией и вдохновением — это ключевая часть нашего мероприятия», — сказано в группе гастробара в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что вход на мероприятие платный.

Фестиваль «Burning Man» ежегодно проходит в США в пустыне Блэк-Рок. На мероприятие приезжают десятки тысяч людей со всей планеты. На время проведения фестиваля пустыня превращается в сверкающий огнями мегаполис, где вместо деревьев и фонарей стоят огромные арт-объекты.

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Пермский гастробар «В люди» решил провести вечеринку в стиле известного фестиваля «Burning Man». На мероприятии выступит команда Attraction, музыкальные дуэты Para Noir и Melarmony. «Событие, вдохновленное культовым фестивалем „Burning Man“. Новые знакомства, обмен энергией и вдохновением — это ключевая часть нашего мероприятия», — сказано в группе гастробара в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что вход на мероприятие платный. Фестиваль «Burning Man» ежегодно проходит в США в пустыне Блэк-Рок. На мероприятие приезжают десятки тысяч людей со всей планеты. На время проведения фестиваля пустыня превращается в сверкающий огнями мегаполис, где вместо деревьев и фонарей стоят огромные арт-объекты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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