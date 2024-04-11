В Перми пройдет вечеринка в стиле культового фестиваля «Burning Man»

Пермский гастробар «В люди» решил провести вечеринку в стиле известного фестиваля «Burning Man». На мероприятии выступит команда Attraction, музыкальные дуэты Para Noir и Melarmony.
«Событие, вдохновленное культовым фестивалем „Burning Man“. Новые знакомства, обмен энергией и вдохновением — это ключевая часть нашего мероприятия», — сказано в группе гастробара в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что вход на мероприятие платный.
Фестиваль «Burning Man» ежегодно проходит в США в пустыне Блэк-Рок. На мероприятие приезжают десятки тысяч людей со всей планеты. На время проведения фестиваля пустыня превращается в сверкающий огнями мегаполис, где вместо деревьев и фонарей стоят огромные арт-объекты.
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Пермский гастробар «В люди» решил провести вечеринку в стиле известного фестиваля «Burning Man». На мероприятии выступит команда Attraction, музыкальные дуэты Para Noir и Melarmony. «Событие, вдохновленное культовым фестивалем „Burning Man“. Новые знакомства, обмен энергией и вдохновением — это ключевая часть нашего мероприятия», — сказано в группе гастробара в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что вход на мероприятие платный. Фестиваль «Burning Man» ежегодно проходит в США в пустыне Блэк-Рок. На мероприятие приезжают десятки тысяч людей со всей планеты. На время проведения фестиваля пустыня превращается в сверкающий огнями мегаполис, где вместо деревьев и фонарей стоят огромные арт-объекты.