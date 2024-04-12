Мама несколько часов просидела возле трупа сына, найденного в Екатеринбурге. Фото

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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
На месте ЧП работали следователи (архивное фото) Фото:

Мама десятилетнего ребенка несколько часов просидела рядом с его трупом, пока ее не оттащила в сторону бабушка мальчика. Об этом URA.RU рассказал очевидец происшествия.

По его словам, тело подростка нашли у многоэтажки на Энтузиастов в 19 часов. «Я возвращался из магазина и увидел женщину, сидевшую рядом с телом, которое было накрыто черной тряпкой. Она просто рыдала навзрыд. Я живу этом же доме, смотрел из окна на них. Она пару часов так просидела, пока ее не оттащила другая женщина, возможно, ее мама», — пояснил собеседник агентства.

Предположительно, мальчик выпал с 22 этажа. Однако очевидец уверяет, что он мог упасть с 18 этажа. Первыми на место ЧП приехали медики. «Они уехали примерно через 15 минут, уже поздно было что-то делать», — добавил собеседник. Были у дома полицейские и следователи.

Сотрудники похоронной службы забрали тело в 21:30. Когда специалисты перекладывали мальчика на носилки, то мама стала рваться к нему — ее держал мужчина (вероятно, супруг). «Почему так?! Почему?! <…> Помогите мне кто-нибудь, пожалуйста», — кричала сквозь слезы мама ребенка. Все это время ее успокаивали.

На спине у ребенка был фиолетовый рюкзак. Он выпал в верхней одежде, но без обуви. «В какой-то момент к телу подошли пятеро подростков, они стали обсуждать между собой ситуацию. Их отогнали силовики», — сообщил корреспондент URA.RU, присутствовавший на месте ЧП.

По данным агентства, у мальчика могло быть психологическое заболевание. Родные объясняли психологу, что мальчик был в диспансере, моментами плохо учился и иногда мог «устраивать шоу». В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме воздержались.

Тело мальчика нашли в 19 часов
Тело мальчика нашли в 19 часов
Фото:
Семья мальчика все это время была на месте ЧП
Семья мальчика все это время была на месте ЧП
Фото:
Ребенок выпал вместе с рюкзаком
Ребенок выпал вместе с рюкзаком
Фото:
По словам очевидца, скорая уехала через 15 минут
По словам очевидца, скорая уехала через 15 минут
Фото:

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Мама десятилетнего ребенка несколько часов просидела рядом с его трупом, пока ее не оттащила в сторону бабушка мальчика. Об этом URA.RU рассказал очевидец происшествия. По его словам, тело подростка нашли у многоэтажки на Энтузиастов в 19 часов. «Я возвращался из магазина и увидел женщину, сидевшую рядом с телом, которое было накрыто черной тряпкой. Она просто рыдала навзрыд. Я живу этом же доме, смотрел из окна на них. Она пару часов так просидела, пока ее не оттащила другая женщина, возможно, ее мама», — пояснил собеседник агентства. Предположительно, мальчик выпал с 22 этажа. Однако очевидец уверяет, что он мог упасть с 18 этажа. Первыми на место ЧП приехали медики. «Они уехали примерно через 15 минут, уже поздно было что-то делать», — добавил собеседник. Были у дома полицейские и следователи. Сотрудники похоронной службы забрали тело в 21:30. Когда специалисты перекладывали мальчика на носилки, то мама стала рваться к нему — ее держал мужчина (вероятно, супруг). «Почему так?! Почему?! <…> Помогите мне кто-нибудь, пожалуйста», — кричала сквозь слезы мама ребенка. Все это время ее успокаивали. На спине у ребенка был фиолетовый рюкзак. Он выпал в верхней одежде, но без обуви. «В какой-то момент к телу подошли пятеро подростков, они стали обсуждать между собой ситуацию. Их отогнали силовики», — сообщил корреспондент URA.RU, присутствовавший на месте ЧП. По данным агентства, у мальчика могло быть психологическое заболевание. Родные объясняли психологу, что мальчик был в диспансере, моментами плохо учился и иногда мог «устраивать шоу». В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме воздержались.
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