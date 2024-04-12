На месте ЧП работали следователи (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мама десятилетнего ребенка несколько часов просидела рядом с его трупом, пока ее не оттащила в сторону бабушка мальчика. Об этом URA.RU рассказал очевидец происшествия.

По его словам, тело подростка нашли у многоэтажки на Энтузиастов в 19 часов. «Я возвращался из магазина и увидел женщину, сидевшую рядом с телом, которое было накрыто черной тряпкой. Она просто рыдала навзрыд. Я живу этом же доме, смотрел из окна на них. Она пару часов так просидела, пока ее не оттащила другая женщина, возможно, ее мама», — пояснил собеседник агентства.

Предположительно, мальчик выпал с 22 этажа. Однако очевидец уверяет, что он мог упасть с 18 этажа. Первыми на место ЧП приехали медики. «Они уехали примерно через 15 минут, уже поздно было что-то делать», — добавил собеседник. Были у дома полицейские и следователи.

Сотрудники похоронной службы забрали тело в 21:30. Когда специалисты перекладывали мальчика на носилки, то мама стала рваться к нему — ее держал мужчина (вероятно, супруг). «Почему так?! Почему?! <…> Помогите мне кто-нибудь, пожалуйста», — кричала сквозь слезы мама ребенка. Все это время ее успокаивали.

На спине у ребенка был фиолетовый рюкзак. Он выпал в верхней одежде, но без обуви. «В какой-то момент к телу подошли пятеро подростков, они стали обсуждать между собой ситуацию. Их отогнали силовики», — сообщил корреспондент URA.RU, присутствовавший на месте ЧП.

По данным агентства, у мальчика могло быть психологическое заболевание. Родные объясняли психологу, что мальчик был в диспансере, моментами плохо учился и иногда мог «устраивать шоу». В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме воздержались.

Тело мальчика нашли в 19 часов Фото: Сергей Бодров / URA.RU

Семья мальчика все это время была на месте ЧП Фото: Сергей Бодров / URA.RU

Ребенок выпал вместе с рюкзаком Фото: предоставлено очевидцем

По словам очевидца, скорая уехала через 15 минут Фото: предоставлено очевидцем