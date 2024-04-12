Родные рассказали об 11-летнем мальчике, выпавшем с 22-го этажа в Екатеринбурге. Фото

Мальчик, выпавший с 22-го этажа в Екатеринбурге, лечился в психдиспансере

12 апреля 2024 в 21:12 Размер текста - 17 +

На месте ЧП работают силовики Фото: Сергей Русанов © URA.RU Мальчик, выпавший из окна многоэтажки в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, лечился в психдиспансере, а также имел проблемы с учебой. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали родственники ребенка. «Он подходил к окну, у него проблемы, если ему что-то не нравится… Вторая школа, потом его положили в психдиспансер. Были проблемы с учебой. Если не хотел учиться, то устраивал шоу. Все покупали, заботились, ухаживали за ним», — сказал родственник. По словам очевидца ЧП, приезжала реанимация, которая не смогла спасти ребенка. Вечером 12 апреля на улице Энтузиастов из окна квартиры выпал мальчик 2013 года рождения. К месту инцидента приехали силовики. С родственниками ребенка работает психолог. Фото: Сергей Бодров / URA.RU Фото: Сергей Бодров / URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мальчик, выпавший из окна многоэтажки в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, лечился в психдиспансере, а также имел проблемы с учебой. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали родственники ребенка. «Он подходил к окну, у него проблемы, если ему что-то не нравится… Вторая школа, потом его положили в психдиспансер. Были проблемы с учебой. Если не хотел учиться, то устраивал шоу. Все покупали, заботились, ухаживали за ним», — сказал родственник. По словам очевидца ЧП, приезжала реанимация, которая не смогла спасти ребенка. Вечером 12 апреля на улице Энтузиастов из окна квартиры выпал мальчик 2013 года рождения. К месту инцидента приехали силовики. С родственниками ребенка работает психолог.