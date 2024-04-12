Родные рассказали об 11-летнем мальчике, выпавшем с 22-го этажа в Екатеринбурге. Фото

Мальчик, выпавший с 22-го этажа в Екатеринбурге, лечился в психдиспансере
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, скр, место происшествия
На месте ЧП работают силовики Фото:

Мальчик, выпавший из окна многоэтажки в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, лечился в психдиспансере, а также имел проблемы с учебой. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали родственники ребенка.

«Он подходил к окну, у него проблемы, если ему что-то не нравится… Вторая школа, потом его положили в психдиспансер. Были проблемы с учебой. Если не хотел учиться, то устраивал шоу. Все покупали, заботились, ухаживали за ним», — сказал родственник. По словам очевидца ЧП, приезжала реанимация, которая не смогла спасти ребенка.

Вечером 12 апреля на улице Энтузиастов из окна квартиры выпал мальчик 2013 года рождения. К месту инцидента приехали силовики. С родственниками ребенка работает психолог.

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Мальчик, выпавший из окна многоэтажки в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, лечился в психдиспансере, а также имел проблемы с учебой. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали родственники ребенка. «Он подходил к окну, у него проблемы, если ему что-то не нравится… Вторая школа, потом его положили в психдиспансер. Были проблемы с учебой. Если не хотел учиться, то устраивал шоу. Все покупали, заботились, ухаживали за ним», — сказал родственник. По словам очевидца ЧП, приезжала реанимация, которая не смогла спасти ребенка. Вечером 12 апреля на улице Энтузиастов из окна квартиры выпал мальчик 2013 года рождения. К месту инцидента приехали силовики. С родственниками ребенка работает психолог.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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