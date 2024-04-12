Мальчик, выпавший из окна многоэтажки в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, лечился в психдиспансере, а также имел проблемы с учебой. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали родственники ребенка.
«Он подходил к окну, у него проблемы, если ему что-то не нравится… Вторая школа, потом его положили в психдиспансер. Были проблемы с учебой. Если не хотел учиться, то устраивал шоу. Все покупали, заботились, ухаживали за ним», — сказал родственник. По словам очевидца ЧП, приезжала реанимация, которая не смогла спасти ребенка.
Вечером 12 апреля на улице Энтузиастов из окна квартиры выпал мальчик 2013 года рождения. К месту инцидента приехали силовики. С родственниками ребенка работает психолог.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!