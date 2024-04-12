12 апреля 2024

В Пермском крае за сутки произошли три смертельных ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на станции метро «Космонавтов». Екатеринбург, реанимобиль, чп, полицейский, реанимация, скорая медицинская помощь
Три человека погибли в результате ДТП Фото:

На территории Пермского края за сутки произошло три смертельных ДТП. В результате происшествий погибли три человека, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«В Свердловском районе Перми произошло смертельное ДТП. Установлено, что по улице Героев Хасана двигался автомобиль Mercedes, водитель которого наехал на пешехода, женщину 1981 года рождения. Она погибла в результате аварии, а водитель скрылся с места ДТП. Личность гражданина установлена — им оказался мужчина 1987 года рождения», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Еще одно ДТП произошло на дороге Михино-Уинское. Уточняется, что водитель автомобиля Toyota не убедилась в безопасности разворота и столкнулась с Hyundai Solaris. В результате происшествия водитель Hyundai погиб на месте происшествия, а девушку госпитализировали. Третье смертельное ДТП произошло в городе Чернушка на улице Парковая. Водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля, в результате чего погиб пассажир. Проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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На территории Пермского края за сутки произошло три смертельных ДТП. В результате происшествий погибли три человека, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «В Свердловском районе Перми произошло смертельное ДТП. Установлено, что по улице Героев Хасана двигался автомобиль Mercedes, водитель которого наехал на пешехода, женщину 1981 года рождения. Она погибла в результате аварии, а водитель скрылся с места ДТП. Личность гражданина установлена — им оказался мужчина 1987 года рождения», — сообщили в telegram-канале ведомства. Еще одно ДТП произошло на дороге Михино-Уинское. Уточняется, что водитель автомобиля Toyota не убедилась в безопасности разворота и столкнулась с Hyundai Solaris. В результате происшествия водитель Hyundai погиб на месте происшествия, а девушку госпитализировали. Третье смертельное ДТП произошло в городе Чернушка на улице Парковая. Водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля, в результате чего погиб пассажир. Проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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