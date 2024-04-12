В Пермском крае за сутки произошли три смертельных ДТП

Три человека погибли в результате ДТП Фото: Илья Московец © URA.RU

На территории Пермского края за сутки произошло три смертельных ДТП. В результате происшествий погибли три человека, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«В Свердловском районе Перми произошло смертельное ДТП. Установлено, что по улице Героев Хасана двигался автомобиль Mercedes, водитель которого наехал на пешехода, женщину 1981 года рождения. Она погибла в результате аварии, а водитель скрылся с места ДТП. Личность гражданина установлена — им оказался мужчина 1987 года рождения», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Еще одно ДТП произошло на дороге Михино-Уинское. Уточняется, что водитель автомобиля Toyota не убедилась в безопасности разворота и столкнулась с Hyundai Solaris. В результате происшествия водитель Hyundai погиб на месте происшествия, а девушку госпитализировали. Третье смертельное ДТП произошло в городе Чернушка на улице Парковая. Водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля, в результате чего погиб пассажир. Проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.