14 апреля 2024

Пентагон: Иран нарушил границы соседей при атаке на Израиль

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День ВВС. Стрижи. Чввауш. Челябинск., залп, авиашоу, ракета
При ударе ракетами были нарушены границы соседей Ирана, заявили в Пентагоне Фото:
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Военный конфликт между Ираном и Израилем

Иран в ходе своей атаки на территорию Израиля нарушил воздушное пространство нескольких соседних стран. Об этом заявил официальный представитель Пентагона.

«Атака Ирана полностью безответственна и грозит риском втягивания региона в дальнейший конфликт. В ходе этой атаки было нарушено воздушное пространство соседних арабских стран», — заявил представитель Пентагона на брифинге.

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) утверждает, что их удар по Израилю был ответом на действия израильской авиации, которая в начале апреля разрушила иранское консульство в Сирии. Согласно различным источникам, в атаке были задействованы десятки, а то и сотни ракет и беспилотных летательных аппаратов, в том числе беспилотники-камикадзе Shahed.

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Иран в ходе своей атаки на территорию Израиля нарушил воздушное пространство нескольких соседних стран. Об этом заявил официальный представитель Пентагона. «Атака Ирана полностью безответственна и грозит риском втягивания региона в дальнейший конфликт. В ходе этой атаки было нарушено воздушное пространство соседних арабских стран», — заявил представитель Пентагона на брифинге. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) утверждает, что их удар по Израилю был ответом на действия израильской авиации, которая в начале апреля разрушила иранское консульство в Сирии. Согласно различным источникам, в атаке были задействованы десятки, а то и сотни ракет и беспилотных летательных аппаратов, в том числе беспилотники-камикадзе Shahed.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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