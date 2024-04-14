Пентагон: Иран нарушил границы соседей при атаке на Израиль

14 апреля 2024 в 23:23 Размер текста - 17 +

При ударе ракетами были нарушены границы соседей Ирана, заявили в Пентагоне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Иран в ходе своей атаки на территорию Израиля нарушил воздушное пространство нескольких соседних стран. Об этом заявил официальный представитель Пентагона. «Атака Ирана полностью безответственна и грозит риском втягивания региона в дальнейший конфликт. В ходе этой атаки было нарушено воздушное пространство соседних арабских стран», — заявил представитель Пентагона на брифинге. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) утверждает, что их удар по Израилю был ответом на действия израильской авиации, которая в начале апреля разрушила иранское консульство в Сирии. Согласно различным источникам, в атаке были задействованы десятки, а то и сотни ракет и беспилотных летательных аппаратов, в том числе беспилотники-камикадзе Shahed. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иран в ходе своей атаки на территорию Израиля нарушил воздушное пространство нескольких соседних стран. Об этом заявил официальный представитель Пентагона. «Атака Ирана полностью безответственна и грозит риском втягивания региона в дальнейший конфликт. В ходе этой атаки было нарушено воздушное пространство соседних арабских стран», — заявил представитель Пентагона на брифинге. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) утверждает, что их удар по Израилю был ответом на действия израильской авиации, которая в начале апреля разрушила иранское консульство в Сирии. Согласно различным источникам, в атаке были задействованы десятки, а то и сотни ракет и беспилотных летательных аппаратов, в том числе беспилотники-камикадзе Shahed.