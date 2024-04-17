В Свердловской области первый иностранец-участник СВО получил российский паспорт. Фото

17 апреля 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

Боец СВО из Таджикистана наконец-то получил российский паспорт (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Cвердловской области первый иностранец — участник СВО — получил российское гражданство по новой схеме, утвержденной президентом Владимиром Путиным в 2024 году. Им стал гражданин Таджикистана, житель города Белоярский Зафар Талбиев. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в своем telegram-канале. «Благополучно завершилась история участника СВО из Белоярского, гражданина Таджикистана, который в начале года одним из первых подал документы на получение гражданства России по упрощенной схеме в соответствии с указом президента №10 от 4 января 2024 года. И, по неофициальным данным, он первый в Свердловской области, кто в итоге получил российский паспорт», — написал Иванов. Чтобы служить на СВО, Талбиев заключил контракт как иностранец. Он женат на свердловчанке — его супруга работает медсестрой в белоярской больнице. Будучи в отпуске, боец несколько раз обращался в миграционную службу по вопросу гражданства, но столкнулся с кучей бюрократических проблем. В итоге с помощью депутата Иванова они добились победы и утром, 17 апреля, солдат получил российский паспорт. Новость по теме Путин упростил получение гражданства иностранным участникам СВО «На сегодня в нашем регионе еще порядка 10 иностранцев, участников СВО, которые пытаются получить гражданство России, но встречаются с волокитой. Главная причина — неосведомленность отдельных сотрудников об актуальных изменениях в законодательстве. А ведь для получения гражданства сейчас достаточно два документа: контракта с Минобороны и паспорта своей страны. При этом решение должно приниматься в течение одного месяца», — объяснил Иванов. Он подчеркнул, что на фронтах СВО сражаются тысячи иностранцев из стран СССР, среди которых есть и этнические русские. «Также немало кубинцев, непальцев, сирийцев… Эти мужчины, воины, достойны стать гражданами России. Законодательно для этого все сделано как со стороны Госдумы, так и нашего президента. Осталось наладить работу на местах», — заключил депутат. После долгих мытарств и с помощью депутата Зафар Талбиев наконец-то стал россиянином Фото: telegram-канал Максима Иванова Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Cвердловской области первый иностранец — участник СВО — получил российское гражданство по новой схеме, утвержденной президентом Владимиром Путиным в 2024 году. Им стал гражданин Таджикистана, житель города Белоярский Зафар Талбиев. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в своем telegram-канале. «Благополучно завершилась история участника СВО из Белоярского, гражданина Таджикистана, который в начале года одним из первых подал документы на получение гражданства России по упрощенной схеме в соответствии с указом президента №10 от 4 января 2024 года. И, по неофициальным данным, он первый в Свердловской области, кто в итоге получил российский паспорт», — написал Иванов. Чтобы служить на СВО, Талбиев заключил контракт как иностранец. Он женат на свердловчанке — его супруга работает медсестрой в белоярской больнице. Будучи в отпуске, боец несколько раз обращался в миграционную службу по вопросу гражданства, но столкнулся с кучей бюрократических проблем. В итоге с помощью депутата Иванова они добились победы и утром, 17 апреля, солдат получил российский паспорт. «На сегодня в нашем регионе еще порядка 10 иностранцев, участников СВО, которые пытаются получить гражданство России, но встречаются с волокитой. Главная причина — неосведомленность отдельных сотрудников об актуальных изменениях в законодательстве. А ведь для получения гражданства сейчас достаточно два документа: контракта с Минобороны и паспорта своей страны. При этом решение должно приниматься в течение одного месяца», — объяснил Иванов. Он подчеркнул, что на фронтах СВО сражаются тысячи иностранцев из стран СССР, среди которых есть и этнические русские. «Также немало кубинцев, непальцев, сирийцев… Эти мужчины, воины, достойны стать гражданами России. Законодательно для этого все сделано как со стороны Госдумы, так и нашего президента. Осталось наладить работу на местах», — заключил депутат.