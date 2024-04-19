19 апреля 2024

В Перми ребенок выпал из окна, когда его родители спали

© Служба новостей «URA.RU»
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Машины скорой помощи. Курган, машина скорой помощи, водитель скорой помощи, скорая помошь
Ребенка забрали на машине скорой помощи Фото:

В Перми на улице Дружбы, 16 ребенок выпал из окна второго этажа, пока родители спали. Это произошло 19 апреля.

«В Перми ребенок выпал из окна, пока родители спали. Несовершеннолетнего увидел прохожий, который и вызвал медиков и силовиков. Врачи забрали ребенка в больницу. Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку», — пишет Properm.ru.

Информацию изданию подтвердили в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю. В ведомстве пояснили, что родители заявили, что спали в тот момент, когда ребенок выпал.

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В Перми на улице Дружбы, 16 ребенок выпал из окна второго этажа, пока родители спали. Это произошло 19 апреля. «В Перми ребенок выпал из окна, пока родители спали. Несовершеннолетнего увидел прохожий, который и вызвал медиков и силовиков. Врачи забрали ребенка в больницу. Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку», — пишет Properm.ru. Информацию изданию подтвердили в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю. В ведомстве пояснили, что родители заявили, что спали в тот момент, когда ребенок выпал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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