В Перми ребенок выпал из окна, когда его родители спали

20 апреля 2024 в 16:29 Размер текста - 17 +

Ребенка забрали на машине скорой помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми на улице Дружбы, 16 ребенок выпал из окна второго этажа, пока родители спали. Это произошло 19 апреля. «В Перми ребенок выпал из окна, пока родители спали. Несовершеннолетнего увидел прохожий, который и вызвал медиков и силовиков. Врачи забрали ребенка в больницу. Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку», — пишет Properm.ru. Информацию изданию подтвердили в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю. В ведомстве пояснили, что родители заявили, что спали в тот момент, когда ребенок выпал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми на улице Дружбы, 16 ребенок выпал из окна второго этажа, пока родители спали. Это произошло 19 апреля. «В Перми ребенок выпал из окна, пока родители спали. Несовершеннолетнего увидел прохожий, который и вызвал медиков и силовиков. Врачи забрали ребенка в больницу. Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку», — пишет Properm.ru. Информацию изданию подтвердили в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю. В ведомстве пояснили, что родители заявили, что спали в тот момент, когда ребенок выпал.