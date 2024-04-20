20 апреля 2024
19 апреля 2024

Жительница Пермского края спасла своих детей из пожара

© Служба новостей «URA.RU»
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Сгоревший дом в селе Шмаково, где погибли дети. Курган, мчс, пожар, сгоревший дом, последствия пожара, пожарные, последствия пожара, противопожарная служба
Пожар произошел в частном жилом доме Фото:

Жительница Верещагинского городского округа (Пермский край) спасла своих детей из горящего дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального МЧС России. Пожар произошел на улице Фрунзе в поселке Зюкайка 20 апреля.

«Сообщение о пожаре в поселке Зюкайка поступило 20 апреля в 02:21. Было установлено, что горит частный жилой дом и надворные постройки. До прибытия из горящего дома были спасены двое детей, которых разбудила и вывела через окно на улицу их мама», — сообщили в ведомстве.

К месту вызова направлялись 13 человек личного состава и четыре единицы техники. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при использовании печи. На данный момент устанавливаются обстоятельства возгорания.

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Жительница Верещагинского городского округа (Пермский край) спасла своих детей из горящего дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального МЧС России. Пожар произошел на улице Фрунзе в поселке Зюкайка 20 апреля. «Сообщение о пожаре в поселке Зюкайка поступило 20 апреля в 02:21. Было установлено, что горит частный жилой дом и надворные постройки. До прибытия из горящего дома были спасены двое детей, которых разбудила и вывела через окно на улицу их мама», — сообщили в ведомстве. К месту вызова направлялись 13 человек личного состава и четыре единицы техники. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при использовании печи. На данный момент устанавливаются обстоятельства возгорания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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