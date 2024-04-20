Жительница Пермского края спасла своих детей из пожара

Жительница Верещагинского городского округа (Пермский край) спасла своих детей из горящего дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального МЧС России. Пожар произошел на улице Фрунзе в поселке Зюкайка 20 апреля.
«Сообщение о пожаре в поселке Зюкайка поступило 20 апреля в 02:21. Было установлено, что горит частный жилой дом и надворные постройки. До прибытия из горящего дома были спасены двое детей, которых разбудила и вывела через окно на улицу их мама», — сообщили в ведомстве.
К месту вызова направлялись 13 человек личного состава и четыре единицы техники. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при использовании печи. На данный момент устанавливаются обстоятельства возгорания.
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Жительница Верещагинского городского округа (Пермский край) спасла своих детей из горящего дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального МЧС России. Пожар произошел на улице Фрунзе в поселке Зюкайка 20 апреля. «Сообщение о пожаре в поселке Зюкайка поступило 20 апреля в 02:21. Было установлено, что горит частный жилой дом и надворные постройки. До прибытия из горящего дома были спасены двое детей, которых разбудила и вывела через окно на улицу их мама», — сообщили в ведомстве. К месту вызова направлялись 13 человек личного состава и четыре единицы техники. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при использовании печи. На данный момент устанавливаются обстоятельства возгорания.