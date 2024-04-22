Производители алкоголя снизят градус своей продукции из-за размера акцизов

22 апреля 2024 в 05:51 Размер текста - 17 +

Акциз на вина может вырасти втрое с 1 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Производитель коктейлей «Джин-тоник» понизит крепость своих напитков с 9 до 7% из-за нового акциза на слабоалкогольные напитки. Об этом сообщили участники рынка. «Увеличение втрое с 1 мая 2024 года размера акцизов на слабоалкогольные напитки крепостью до 9% вынуждает производителей менять их рецептуру», — пишет « Коммерсант» , ссылаясь на участников рынка. Управляющий директор «Мегапак» Андрей Богачев уверен, что с 1 мая 2024 года один градус спирта в водке будет стоить в среднем 18 рублей, а в коктейле более 70-ти рублей. Правительство предлагало повысить с 1 мая акцизы на различные виды алкоголя. В частности, акциз на вина может вырасти втрое. Это следует из проекта поправок в Налоговом Кодексе РФ, который опубликован в электронной базе Госдумы. В ноябре президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому акцизные ставки на некоторый алкоголь, в том числе вина и шампанское, кратно вырастут с мая следующего года. Сейчас акциз на вино составляет 34 рубля за литр, новый поднимет налог до 108 рублей за литр. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Производитель коктейлей «Джин-тоник» понизит крепость своих напитков с 9 до 7% из-за нового акциза на слабоалкогольные напитки. Об этом сообщили участники рынка. «Увеличение втрое с 1 мая 2024 года размера акцизов на слабоалкогольные напитки крепостью до 9% вынуждает производителей менять их рецептуру», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на участников рынка. Управляющий директор «Мегапак» Андрей Богачев уверен, что с 1 мая 2024 года один градус спирта в водке будет стоить в среднем 18 рублей, а в коктейле более 70-ти рублей. Правительство предлагало повысить с 1 мая акцизы на различные виды алкоголя. В частности, акциз на вина может вырасти втрое. Это следует из проекта поправок в Налоговом Кодексе РФ, который опубликован в электронной базе Госдумы. В ноябре президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому акцизные ставки на некоторый алкоголь, в том числе вина и шампанское, кратно вырастут с мая следующего года. Сейчас акциз на вино составляет 34 рубля за литр, новый поднимет налог до 108 рублей за литр.