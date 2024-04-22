22 апреля 2024

Международный инвестиционный банк переехал из Венгрии в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Москвы, Красной площади и уличная фотография. 21 марта 2024. Москва, виды москвы, кремль, москва
Международный банк перенес штаб-квартиру в Москву Фото:

Международный инвестиционный банк (МИБ) завершил процесс переезда своей штаб-квартиры из Будапешта в Москву. Об этом сообщили в пресс-релизе самого банка.

«В соответствии с единогласным решением совета управляющих МИБ с 09 апреля 2024 года применяется изменение в устав МИБ, устанавливающее местопребывание банка — город Москва, Российская Федерация», — отмечается в сообщении МИБ, содержание которого приводит РИА Новости.

Перенос штаб-квартиры связан с фактическим прекращением членства Венгрии в банке и введением санкций против МИБ со стороны США. Решение о переезде было принято после того, как Венгрия заявила об отзыве своих представителей из организации. МИБ является многосторонним институтом развития, созданным в 1970 году, и объединяет такие страны, как Вьетнам, Куба, Монголия и Россия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Международный инвестиционный банк (МИБ) завершил процесс переезда своей штаб-квартиры из Будапешта в Москву. Об этом сообщили в пресс-релизе самого банка. «В соответствии с единогласным решением совета управляющих МИБ с 09 апреля 2024 года применяется изменение в устав МИБ, устанавливающее местопребывание банка — город Москва, Российская Федерация», — отмечается в сообщении МИБ, содержание которого приводит РИА Новости. Перенос штаб-квартиры связан с фактическим прекращением членства Венгрии в банке и введением санкций против МИБ со стороны США. Решение о переезде было принято после того, как Венгрия заявила об отзыве своих представителей из организации. МИБ является многосторонним институтом развития, созданным в 1970 году, и объединяет такие страны, как Вьетнам, Куба, Монголия и Россия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...