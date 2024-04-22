Международный инвестиционный банк переехал из Венгрии в Россию

23 апреля 2024 в 00:09 Размер текста - 17 +

Международный банк перенес штаб-квартиру в Москву Фото: Роман Наумов © URA.RU Международный инвестиционный банк (МИБ) завершил процесс переезда своей штаб-квартиры из Будапешта в Москву. Об этом сообщили в пресс-релизе самого банка. «В соответствии с единогласным решением совета управляющих МИБ с 09 апреля 2024 года применяется изменение в устав МИБ, устанавливающее местопребывание банка — город Москва, Российская Федерация», — отмечается в сообщении МИБ, содержание которого приводит РИА Новости. Перенос штаб-квартиры связан с фактическим прекращением членства Венгрии в банке и введением санкций против МИБ со стороны США. Решение о переезде было принято после того, как Венгрия заявила об отзыве своих представителей из организации. МИБ является многосторонним институтом развития, созданным в 1970 году, и объединяет такие страны, как Вьетнам, Куба, Монголия и Россия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Международный инвестиционный банк (МИБ) завершил процесс переезда своей штаб-квартиры из Будапешта в Москву. Об этом сообщили в пресс-релизе самого банка. «В соответствии с единогласным решением совета управляющих МИБ с 09 апреля 2024 года применяется изменение в устав МИБ, устанавливающее местопребывание банка — город Москва, Российская Федерация», — отмечается в сообщении МИБ, содержание которого приводит РИА Новости. Перенос штаб-квартиры связан с фактическим прекращением членства Венгрии в банке и введением санкций против МИБ со стороны США. Решение о переезде было принято после того, как Венгрия заявила об отзыве своих представителей из организации. МИБ является многосторонним институтом развития, созданным в 1970 году, и объединяет такие страны, как Вьетнам, Куба, Монголия и Россия.