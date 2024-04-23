Китай обвинил США в украинском кризисе

МИД Китая: США не нужно обострять ситуацию на Украине
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Поездка Михаила Мишустина в Китай. КНР Шанхай, тяньаньмэнь площадь, тянь ань мэнь, тяньаньмэнь
Китайский дипломат призвал не подливать масло в огонь Фото:

США должны серьезно обдумать свою ответственность в украинском кризисе и воздерживаться от действий, которые могут обострить ситуацию. Об этом сообщил глава департамента по делам Северной Америки и Океании МИД Китая Ян Тао на брифинге в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.

«США должны по-настоящему задуматься о своей ответственности в украинском кризисе», — заявил дипломат. Его слова приводит Центральное телевидение Китая. Он призвал власть США не подливать масло в огонь и не искать свою выгоду в конфликте.

Ранее представитель госдепартамента высокого ранга сообщил, что Блинкен во время визита в Китай затронет темы, которые коснутся России, КНДР и ситуации на Ближнем Востоке. Также чиновник намерен призвать Пекин сократить поддержку российского ВПК. Заместитель руководителя пресс-службы Госдепа США Ведант Пател сообщил, что США готовы принять дополнительные меры против китайских компаний, которые, по мнению Вашингтона, поддерживают оборонно-промышленный комплекс России, передает RT.

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США должны серьезно обдумать свою ответственность в украинском кризисе и воздерживаться от действий, которые могут обострить ситуацию. Об этом сообщил глава департамента по делам Северной Америки и Океании МИД Китая Ян Тао на брифинге в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. «США должны по-настоящему задуматься о своей ответственности в украинском кризисе», — заявил дипломат. Его слова приводит Центральное телевидение Китая. Он призвал власть США не подливать масло в огонь и не искать свою выгоду в конфликте. Ранее представитель госдепартамента высокого ранга сообщил, что Блинкен во время визита в Китай затронет темы, которые коснутся России, КНДР и ситуации на Ближнем Востоке. Также чиновник намерен призвать Пекин сократить поддержку российского ВПК. Заместитель руководителя пресс-службы Госдепа США Ведант Пател сообщил, что США готовы принять дополнительные меры против китайских компаний, которые, по мнению Вашингтона, поддерживают оборонно-промышленный комплекс России, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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