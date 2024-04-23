Китай обвинил США в украинском кризисе

США должны серьезно обдумать свою ответственность в украинском кризисе и воздерживаться от действий, которые могут обострить ситуацию. Об этом сообщил глава департамента по делам Северной Америки и Океании МИД Китая Ян Тао на брифинге в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.
«США должны по-настоящему задуматься о своей ответственности в украинском кризисе», — заявил дипломат. Его слова приводит Центральное телевидение Китая. Он призвал власть США не подливать масло в огонь и не искать свою выгоду в конфликте.
Ранее представитель госдепартамента высокого ранга сообщил, что Блинкен во время визита в Китай затронет темы, которые коснутся России, КНДР и ситуации на Ближнем Востоке. Также чиновник намерен призвать Пекин сократить поддержку российского ВПК. Заместитель руководителя пресс-службы Госдепа США Ведант Пател сообщил, что США готовы принять дополнительные меры против китайских компаний, которые, по мнению Вашингтона, поддерживают оборонно-промышленный комплекс России, передает RT.
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США должны серьезно обдумать свою ответственность в украинском кризисе и воздерживаться от действий, которые могут обострить ситуацию. Об этом сообщил глава департамента по делам Северной Америки и Океании МИД Китая Ян Тао на брифинге в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. «США должны по-настоящему задуматься о своей ответственности в украинском кризисе», — заявил дипломат. Его слова приводит Центральное телевидение Китая. Он призвал власть США не подливать масло в огонь и не искать свою выгоду в конфликте. Ранее представитель госдепартамента высокого ранга сообщил, что Блинкен во время визита в Китай затронет темы, которые коснутся России, КНДР и ситуации на Ближнем Востоке. Также чиновник намерен призвать Пекин сократить поддержку российского ВПК. Заместитель руководителя пресс-службы Госдепа США Ведант Пател сообщил, что США готовы принять дополнительные меры против китайских компаний, которые, по мнению Вашингтона, поддерживают оборонно-промышленный комплекс России, передает RT.