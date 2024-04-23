Челябинская актриса Анна Пескова считает, что женщина сама решает, когда рожать. Видео

23 апреля 2024 в 12:50 Размер текста - 17 +

Актриса Анна Пескова посоветовала подготовить фразу для ответов на вопросы о беременности Фото: Виктория Вотоновская/ТАСС Актриса Анна Пескова, родившаяся в Челябинске, в интервью на премии «Вслух» заявила, что женщина должна сама решать, когда ей становится мамой. Пескова также отметила, что ее часто спрашивали о планировании детей. «Я должна была к этому прийти, я должна была встретиться с чудом, посланным сверху, в полной готовности. В обществе у нас принято, что каждая женщина должна родить до 30 лет. Ну, а что, если она родит позже? Это ее личная жизнь, ее организм, ее судьба», — сказала Пескова NEWS.ru. Она считает, что вопрос о беременности неприятный для многих женщин. Актриса посоветовала придумать фразу для таких случаев и использовать ее для ответа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актриса Анна Пескова, родившаяся в Челябинске, в интервью на премии «Вслух» заявила, что женщина должна сама решать, когда ей становится мамой. Пескова также отметила, что ее часто спрашивали о планировании детей. «Я должна была к этому прийти, я должна была встретиться с чудом, посланным сверху, в полной готовности. В обществе у нас принято, что каждая женщина должна родить до 30 лет. Ну, а что, если она родит позже? Это ее личная жизнь, ее организм, ее судьба», — сказала Пескова NEWS.ru. Она считает, что вопрос о беременности неприятный для многих женщин. Актриса посоветовала придумать фразу для таких случаев и использовать ее для ответа.