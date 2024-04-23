Челябинская актриса Анна Пескова считает, что женщина сама решает, когда рожать. Видео

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Актриса Анна Пескова посоветовала подготовить фразу для ответов на вопросы о беременности Фото:

Актриса Анна Пескова, родившаяся в Челябинске, в интервью на премии «Вслух» заявила, что женщина должна сама решать, когда ей становится мамой. Пескова также отметила, что ее часто спрашивали о планировании детей.

«Я должна была к этому прийти, я должна была встретиться с чудом, посланным сверху, в полной готовности. В обществе у нас принято, что каждая женщина должна родить до 30 лет. Ну, а что, если она родит позже? Это ее личная жизнь, ее организм, ее судьба», — сказала Пескова NEWS.ru.

Она считает, что вопрос о беременности неприятный для многих женщин. Актриса посоветовала придумать фразу для таких случаев и использовать ее для ответа.

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Актриса Анна Пескова, родившаяся в Челябинске, в интервью на премии «Вслух» заявила, что женщина должна сама решать, когда ей становится мамой. Пескова также отметила, что ее часто спрашивали о планировании детей. «Я должна была к этому прийти, я должна была встретиться с чудом, посланным сверху, в полной готовности. В обществе у нас принято, что каждая женщина должна родить до 30 лет. Ну, а что, если она родит позже? Это ее личная жизнь, ее организм, ее судьба», — сказала Пескова NEWS.ru. Она считает, что вопрос о беременности неприятный для многих женщин. Актриса посоветовала придумать фразу для таких случаев и использовать ее для ответа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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