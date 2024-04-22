22 апреля 2024

«Дочка» «Транснефти» проложила нефтепровод под руслом реки Обь в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Компания «Транснефть-Сибирь» пробурила скважину под рекой в ХМАО, чтобы проложить трубы для нефти Фото:

Компания «Транснефть — Сибирь» (дочернее общество ПАО «Транснефть») проложила трубы для транспортировки нефти под рекой Обь в ХМАО. Специалисты пробурили скважину под руслом водоема и протащили через нее участок трубопровода.

«АО „Транснефть — Сибирь“ завершило укладку подводного участка (дюкера) перехода магистрального нефтепровода (МН) Сургут — Полоцк через реку Обь. Прокладка дюкера под руслом реки производилась методом наклонно-направленного бурения параллельно действующему магистральному трубопроводу. В ходе строительно-монтажных работ выполнена сварка подводного участка трубопровода с последующим протаскиванием через ранее сформированную скважину под русловой частью», — сообщила пресс-служба «Транснефти» на официальном сайте.

После установки подводного перехода специалисты проверили трубу на герметичность. Они использовали магнитный прибор для обнаружения дефектов металла и сварных швов. Подводный нефтепровод подключат к магистральной системе, когда завершат реконструкцию всего запланированного участка. В рамках программы повышения надежности трубопроводов «Транснефть» планирует обновить 1872 метра труб на магистральном нефтепроводе (МН) Сургут — Полоцк.

Ранее URA.RU писало, что «Транснефть — Сибирь» возводит четыре новых резервуара для нефти на линейной производственно-диспетчерской станции «Каркатеевы» Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов. Объем каждого резервуара составит 20 тысяч кубометров.

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Компания «Транснефть — Сибирь» (дочернее общество ПАО «Транснефть») проложила трубы для транспортировки нефти под рекой Обь в ХМАО. Специалисты пробурили скважину под руслом водоема и протащили через нее участок трубопровода. «АО „Транснефть — Сибирь“ завершило укладку подводного участка (дюкера) перехода магистрального нефтепровода (МН) Сургут — Полоцк через реку Обь. Прокладка дюкера под руслом реки производилась методом наклонно-направленного бурения параллельно действующему магистральному трубопроводу. В ходе строительно-монтажных работ выполнена сварка подводного участка трубопровода с последующим протаскиванием через ранее сформированную скважину под русловой частью», — сообщила пресс-служба «Транснефти» на официальном сайте. После установки подводного перехода специалисты проверили трубу на герметичность. Они использовали магнитный прибор для обнаружения дефектов металла и сварных швов. Подводный нефтепровод подключат к магистральной системе, когда завершат реконструкцию всего запланированного участка. В рамках программы повышения надежности трубопроводов «Транснефть» планирует обновить 1872 метра труб на магистральном нефтепроводе (МН) Сургут — Полоцк. Ранее URA.RU писало, что «Транснефть — Сибирь» возводит четыре новых резервуара для нефти на линейной производственно-диспетчерской станции «Каркатеевы» Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов. Объем каждого резервуара составит 20 тысяч кубометров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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