Почему Швейцария разблокировала активы россиян

Депутат Госдумы Кирьянов: Швейцария пошла против США

23 апреля 2024 в 16:52 Размер текста - 17 +

Россияне смогут свободно пользоваться активами, разблокированными в Швеции, сказал Артем Кирьянов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Швейцария пошла против США, разблокировав замороженные российские активы, и показала себя как страну, сохраняющую нейтралитет. Об этом заявил URA.RU зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Швейцария разблокировала активы РФ на сумму более чем 318 млн долларов. Решение было принято из-за отсутствия юридических основания для заморозки. «Примечательно, что такое заявление Швейцарии звучит после жестких решений Соединенных Штатов (передать российские активы Украине). Если это не простое совпадение, а вряд ли такое бывает, то можно говорить о том, что это серьезный демарш страны, которая исторически сложилась как доверенная финансовая управляющая для всего мира. Соответственно Швейцария не хотела бы принимать участие в незаконных решениях тех или иных стран, чтобы не потерять свою репутацию и не ухудшить условия жизни всех швейцарцев», — сказал Артем Кирьянов. Новость по теме Европа начала разблокировать счета россиян Теперь разблокированными активами можно распоряжаться свободно, отметил депутат. «То есть политическая подоплека здесь во многом представляется более важной, чем конкретные счета и активы, по которым не нашлось юридических оснований для блокировки. Естественно, ими можно распоряжаться как собственностью, и это с конкретных людей и компаний снимет ограничения. Будем наблюдать в дальнейшем за развитием ситуации. Можно предположить, что в дальнейшем по этому пути могут пойти и другие страны, пусть, может быть, не самые большие в Евросоюзе», — объяснил собеседник агентства. Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин отметил адекватность позиции Швейцарии по вопросу замороженных активов россиян. «Это означает, что все операции с данными активами должны быть возобновлены. Швейцарская тенденция по разблокировке, безусловно, наметилась. Более того, Швейцария гарантирует неприкосновенность частной российской собственности, то есть красть или продавать активы для поддержки Украины она не не будет. Можно сказать, что из всех европейских стран Швейцария проявила себя наиболее адекватно», — обратил внимание он. Европа не хочет терять деньги из-за политических решений Соединенных штатов, продолжил Кирьянов. «Сегодня Евросоюз находится в достаточно тяжелом положении с точки зрения экономики. Усугубляется это оттоком инвестиций, который неизбежен при принятии незаконных решений по активам. Швейцария стремится сохранить свою репутацию, свою субъектность финансового мира и подчеркнуть, что при, скажем так, отсутствии пророссийской позиции все равно надо опираться на законные процедуры», — подчеркнул парламентарий. Палата представителей США приняла первый в 2024 году законопроект о военной помощи Украине. В него входит конфискация замороженных активов России для передачи Киеву. Правительство Швейцарии заявило, что не собирается присоединяться к международной группе по поиску замороженных российских активов (REPO). Она была создана странами G7 в марте 2022 года. По поручению правительства РФ Минэкономразвития разработало поправки, которые будут регулировать российские личные фонды и позволят перейти активам России в юрисдикцию страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Швейцария пошла против США, разблокировав замороженные российские активы, и показала себя как страну, сохраняющую нейтралитет. Об этом заявил URA.RU зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Швейцария разблокировала активы РФ на сумму более чем 318 млн долларов. Решение было принято из-за отсутствия юридических основания для заморозки. «Примечательно, что такое заявление Швейцарии звучит после жестких решений Соединенных Штатов (передать российские активы Украине). Если это не простое совпадение, а вряд ли такое бывает, то можно говорить о том, что это серьезный демарш страны, которая исторически сложилась как доверенная финансовая управляющая для всего мира. Соответственно Швейцария не хотела бы принимать участие в незаконных решениях тех или иных стран, чтобы не потерять свою репутацию и не ухудшить условия жизни всех швейцарцев», — сказал Артем Кирьянов. Теперь разблокированными активами можно распоряжаться свободно, отметил депутат. «То есть политическая подоплека здесь во многом представляется более важной, чем конкретные счета и активы, по которым не нашлось юридических оснований для блокировки. Естественно, ими можно распоряжаться как собственностью, и это с конкретных людей и компаний снимет ограничения. Будем наблюдать в дальнейшем за развитием ситуации. Можно предположить, что в дальнейшем по этому пути могут пойти и другие страны, пусть, может быть, не самые большие в Евросоюзе», — объяснил собеседник агентства. Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин отметил адекватность позиции Швейцарии по вопросу замороженных активов россиян. «Это означает, что все операции с данными активами должны быть возобновлены. Швейцарская тенденция по разблокировке, безусловно, наметилась. Более того, Швейцария гарантирует неприкосновенность частной российской собственности, то есть красть или продавать активы для поддержки Украины она не не будет. Можно сказать, что из всех европейских стран Швейцария проявила себя наиболее адекватно», — обратил внимание он. Европа не хочет терять деньги из-за политических решений Соединенных штатов, продолжил Кирьянов. «Сегодня Евросоюз находится в достаточно тяжелом положении с точки зрения экономики. Усугубляется это оттоком инвестиций, который неизбежен при принятии незаконных решений по активам. Швейцария стремится сохранить свою репутацию, свою субъектность финансового мира и подчеркнуть, что при, скажем так, отсутствии пророссийской позиции все равно надо опираться на законные процедуры», — подчеркнул парламентарий. Палата представителей США приняла первый в 2024 году законопроект о военной помощи Украине. В него входит конфискация замороженных активов России для передачи Киеву. Правительство Швейцарии заявило, что не собирается присоединяться к международной группе по поиску замороженных российских активов (REPO). Она была создана странами G7 в марте 2022 года. По поручению правительства РФ Минэкономразвития разработало поправки, которые будут регулировать российские личные фонды и позволят перейти активам России в юрисдикцию страны.